"Бомба-ракета": Джамала заинтриговала новой песней и необычным творческим тандемом

Певица даже приоткрыла новое звучание песни

Популярная исполнительница Джамала, которая недавно показала, как отдыхает в Киеве без пляжей и моря, порадовала своих поклонников действительно очень приятной и долгожданной новостью. Так, на своей instagram-страничке певица сообщила, что сейчас активно занимается написанием новой песни. При этом фото было сделано в одной из звукозаписывающих студий в Тернополе – "Шпиталь Рекордс".

Также следует подчеркнуть, что на фото вместе с Джамалой – тернопольский музыкант Лесик Драчук, который выступает под сольным проектом OMODADA. Он также был барабанщиком в группе Los Colorados.

"Так выглядят счастливые лица, которые хорошо поработали над новой песней. Спасибо, Лесик! #бомбаракета #зустрілись #зробили#тернопільфайнемісто", - подписала фото Джамала, сопроводив его также хештегами.

Джамала и Лесик Драчук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Кстати, из-за хештега "бомбаракета" некоторые подписчики певицы даже предположили, что это может быть название новой песни Джамалы.

Также в своем instagram-сториз Джамала поделилась короткими видео того, как происходит запись новой песни.

Скриншот instagram.com/jamalajaaa

Такая новость очень пришлась по душе подписчикам Джамалы, которые давно ждут от нее музыкальных новинок. Тем более, в соавторстве с другими музыкантами.

"Лесик!) Наш Лесик з Тернополя!) Як приємно бачити, що ви працюєте разом! З повагою від всіх Тернополян", - радуется vitaliymar.

"Заинтриговали! Интересно, как будет называться новая песня? Ждем с нетерпением!" – отмечает shtykhiuliia.

"Поработали, теперь можно отдохнуть. Ждем хит", - комментирует tatianakorr.

"Ого, вау!) оце так тандем! Дуже-дуже цікаво, що з того буде! Чекаємо з нетерпінням", - делится эмоциями dreamo4ka.

Скриншот комментариев instagram.com/jamalajaaa

Более того, фаны Джамалы отметили, что их любимице очень хорошо без косметики.

"Вы невероятно красивая без мейкапа", - пишет tatiana_levit22.

Напомним, в эксклюзивном интервью STYLER Джамала рассказала, что сейчас очень активно записывает новый альбом. Кроме того, певица также призналась, когда же фанатам ждать новинку.

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