Бомж-стайл: Иван Дорн напугал поклонников внешним видом

Фото: Иван Дорн (instagram.com/dorn_ivan)

Певец кардинально сменил имидж

Популярный певец Иван Дорн напугал своих поклонников странным внешним видом. Фотографии певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Артист предстал перед фанатами в странном облике – он отрастил длинные волосы и бороду. Кроме того, Иван стал предпочитать одеваться в растянутые майки и штаны.

Скриншот фото (instagram.com/dorn_ivan)

Поклонники расстроились тем, как выглядит их кумир и обозвал этот стиль "Бомж-стайл".

"Как бомж! А такой был классный!", "Дровосек прям", - написали фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/dorn_ivan)

"Бомж стайл, мне нравится, не стригись", "Боже, какой ты, Иван, красивый человек", - похвалили певца поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/dorn_ivan)

"Классные нынче бомжи!", "Ты ржачный!", - написали фаны.

Скриншот комментариев (instagram.com/dorn_ivan)

Нашлись и те, кто похвалил певца, предположив, что Дорн работает сейчас над новым альбомом и поэтому так выглядит.

Это не первый раз Иван Дорн удивил своих поклонников. Ранее певец выступил полуголым в церкви.

В начале июня певец устроил тайный концерт в одной из киевских протестантских церквей. Дорн презентовал новый англоязычный альбом "OTD".

Вначале артист исполнил несколько композиций на украинском языке, а потом спел композиции на английском языке. Во время одной из них Дорн обнажился до пояса, чем порадовал своих поклонниц.

"Знаменитую Collaba Ваня выполнял без футболки. Сказал, что отрастил в Киеве пузцо", — прокомментировали выступление фанаты.

Видео: STYLER.rbc.ua