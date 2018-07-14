"Борьба с собственными демонами": популярная украинская рок-группа презентовала новый клип

Саша Чемеров (фото: Top Media Communication)

Cъемки "Purge" проходили в заброшенном городе неподалеку от Солтон-Си на юге Калифорнии

Популярная украино-американская рок-группа The Gitas, созданная экс-вокалистом "Димної Суміші" Сашей Чемеровым, презентовал новый клип на песню "Purge".

Режиссером клипа стала Оксана Задорожная, а его съемки проходили в Мекке - заброшенном городе неподалеку от соленого озера Солтон-Си на юге Калифорнии.

"Purge" - это акт очищения путем разрушения, поэтому концепция видео - борьба с собственными демонами. Иногда смирение является призывом к резне. Вы должны быть достаточно сильными, чтобы узнать свою темную сторону и отпустить боль", - прокомментировал идею видео Чемеров.

The Gitas - Purge

По информации издания MusicInUA, адиоробота, на которую было снято видео, стала лид-синглом одноименного мини-альбома, релиз которого запланирован на конец 2018 года.

Услышать вживую "Purge", а также другие работы The Gitas можно будет уже 27 июля в киевском "Зеленом Театре".

Добавим, что не так давно The Gitas и "Бумбокс" разродились клипом на совместный трек "Тримай мене". Во время презентации видео, которая состоялась в Киеве 5 июля, лидеры групп Андрей Хлывнюк и Саша Чемеров рассказали, что давно держали в голове идею записать совместную композицию и вот, наконец, ее удалось воплотить в жизнь.

Видео музыканты снимали сразу на двух континентах. Часть, где фигурирует Хлывнюк, была снята в Украине, часть - на юге Италии: в Неаполе, Помпеях и по дороге в заброшенный город Крако. А часть Чемерова была снята в разных частях Калифорнии - Big Bear Mountain, Pyramid Lake и немного пустыни возле Palm Springs.

Снимали ребята, кстати, на камеры GoPro, поэтому фактически вышло музыкальное роуд-муви, очень искреннее, без постановочных сцен и профессиональных актеров, о жизни как она есть.

Презентация клипа на совместную песню "Бумбокс" и The Gitas