Борода, седые волосы и крест: Потап удивил поклонников перевоплощением (фото)

Исполнителя заметили в далеко не нарядной одежде

Популярный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) удивил поклонников неожиданным преображением. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Роли у нас с Монатиком небольшие, но очень смешные. Смотрите осенью", - подписал он снимки.

Следует уточнить, что на них певца можно узнать с трудом: благодаря усилиям гримеров, Потап превратился в батюшку. На нем видно соответствующую рясу, крестик, бороду и шляпу.

Похожая ситуация наблюдается и с певцом Монатиком, однако его борода была настоящей.

Фото: преображение Потапа и Монатика (instagram.com/realpotap)

Внешний вид исполнителей вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей сети, которые высказали мнение, что певцу очень идет борода.

"Очень идет. Сорокоуст заказать захотелось", - сказала пользователь Анна Чигиринская.

"Я как раз ела бутерброд и он теперь на полу. Чуть не подавилась", - подчеркнул юзер Люда Черная.

"Получился отличный такой Отец Алексей", - сказал пользователь Дмитрий Мельник.

"Отпусти мне батюшка грехи, да поскорее. Чтобы хипстеры и панки, эти фешн обезьянки…", - сказал юзер Богдан Соломка.

"Алексей, ну вы просто вылитый преподобный Потапий. Так ведь можно и переквалифицироваться", - подчеркнула пользователь Алина Пензиенко.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Кстати, известный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) отпраздновал свой день рождения. 8 мая рэперу исполнилось 37 лет. На своей странице в соцсети Instagram музыкант поделился фотографиями с вечеринки. "Мы начинаем! #doubletrouble" — написал Потап.

"Вот подкатила партия псов из Кубы. Ребята дикие, будь аккуратен", - написал Потап под одним из снимков.

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