"Бой за кубок Мухаммеда Али": в сети Зеленского назвали новым Усиком (фото)

Фото: Владимир Зеленский ( РБК-Украина)

Владимир Зеленский получил массу позитивных откликов о новом шоу

Недавно Владимир Зеленский опубликовал последний выпуск своего нового шоу "ZE KUBIKI". Так как блог о спорте для украинского шоумена — новый проект, его очень интересуют отклики зрителей, потому он часто проводит опросы у себя на страницах в социальных сетях. Поводом для сравнения Зеленского с Усиком стал кадр из последнего выпуска, который выложил комик в своем Instagram.

"Стоять! Вы куда, мужчина) Р.S. смотрели последний выпуск #zekubiki Как вам? пишите комментарии…", — написал под фотографией Зеленский.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/zelenskiy_official

Фото: (instagram.com/zelenskiy_official)

Поклонники комика и нового спортивного шоу позитивно отнеслись к последнему выпуску и даже неоднократно сравнили его с абсолютным чемпионом по боксу в тяжелом весе Александром Усиком. Некоторые провели параллели между изображенным на снимке Зеленским и героем фильма "300 спартанцев" 2006 года.

"Сильный", "Мне очень понравилось", "Все супер, продолжай в таком же духе", "Блог стал каким-то живым и интересным", "Мощно) сильно) ну вы прям очень крутой)", "Это СПАРТА!!!", "Та ты что. Зверь!", "Слышь, пацанчик! Ну-ка быстро снял запрет с сериала "Сваты", "Как с 300-а еврейцев!! Это Хайфааааааа!)))", "Вандам )))", "Почти Усик)", "Смотрели, очень круто! P. S. Зелинский МуайТай)", "Зеленский, бой за кубок Мухаммеда Али)", — пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/zelenskiy_official

Напомним, что недавно Зеленский разоткровенничался во время тренировки.

Видео: (video.rbc.ua)