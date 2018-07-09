Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Божественная красота": Настя Каменских восхитила поклонников летним образом

STYLERЗвёзды        09.07.2018 - 12:51
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась новыми снимками

Популярная украинская певица, недавно выступившая на главном фестивале лета Atlas Weekend, Настя Каменских опубликовала новые фото на своей странице в Instagram, которые очень понравились ее поклонникам.

Звезда сейчас находится в Лос-Анджелесе, откуда продолжает активно выкладывать все новые снимки, радуя своих фанатов.

На новых фотографиях певица позирует в летнем коротком платье светлого оттенка с цветочным принтом. Ее образ дополнила маленькая сумочка светло-коричневого цвета и белые кроссовки.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

За несколько часов снимки Насти уже набрали десятки тысяч лайков.

Поклонники в восторге от образа знаменитости и ее красоты.

"Красотка", "Вау, берет белая зависть", "Божественная красота", "Солнышко такое", "Вы очень красивая", "Красотка, очень милая, образ шикарный", - прокомментировали фолловеры. 

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

На днях певица также выступила на Atlas Weekend, где исполнила свои полюбившиеся хиты и новую песню "LOMALO". Однако, большее внимание зрители обратили не на новую песню звезды, а на то, что она, вероятно, выступала без нижнего белья. Пикантные разрезы на ее наряде вызвали довольно бурные обсуждения поклонников.

Фото: Настя Каменских (фото: instagram.com/atlasweekend) 

Напомним, известная украинская певица Вера Брежнева поразила сеть трогательным постом.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Что вы не знали о NК?

"Безумно крутая": Каменских поразила фанатов своей "усталостью" (фото) Настя Каменских показала "голые" снимки с отдыха в Калифорнии (фото)
Теги: Настя Каменских, фото, Лос-Анджелес
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь