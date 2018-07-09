"Божественная красота": Настя Каменских восхитила поклонников летним образом

Певица поделилась новыми снимками

Популярная украинская певица, недавно выступившая на главном фестивале лета Atlas Weekend, Настя Каменских опубликовала новые фото на своей странице в Instagram, которые очень понравились ее поклонникам.

Звезда сейчас находится в Лос-Анджелесе, откуда продолжает активно выкладывать все новые снимки, радуя своих фанатов.

На новых фотографиях певица позирует в летнем коротком платье светлого оттенка с цветочным принтом. Ее образ дополнила маленькая сумочка светло-коричневого цвета и белые кроссовки.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

За несколько часов снимки Насти уже набрали десятки тысяч лайков.

Поклонники в восторге от образа знаменитости и ее красоты.

"Красотка", "Вау, берет белая зависть", "Божественная красота", "Солнышко такое", "Вы очень красивая", "Красотка, очень милая, образ шикарный", - прокомментировали фолловеры.

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

На днях певица также выступила на Atlas Weekend, где исполнила свои полюбившиеся хиты и новую песню "LOMALO". Однако, большее внимание зрители обратили не на новую песню звезды, а на то, что она, вероятно, выступала без нижнего белья. Пикантные разрезы на ее наряде вызвали довольно бурные обсуждения поклонников.

Фото: Настя Каменских (фото: instagram.com/atlasweekend)

Напомним, известная украинская певица Вера Брежнева поразила сеть трогательным постом.

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