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Британские власти тайно отрепетировали похороны Елизаветы II

STYLERЗвёзды        01.07.2018 - 17:30
Фото: Королева Великобритании (twitter.com/RoyalFamily)
Фото: Королева Великобритании (twitter.com/RoyalFamily)

Тайная репетиция включала организацию первого для после смерти монарха

Члены британского правительства провели тайную репетицию первого дня после смерти королевы Елизаветы II. Репетиция подразумевала разделение обязанностей в подготовке прощальных мероприятий во время национального траура. Об этом сообщает The Times.

Castle Dove — официальное название тайной репетиции, которую придумали парламентарии на случай смерти королевы. В репетиции приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл. На "экстренном" заседании представители действующей власти обсуждали, формат и время заявления о смерти монарха.

Кроме того, парламентарии разрабатывали план действий на время десятидневного национального траура. На случай смерти в Букингемском дворце соберутся более 600 герцогов и приближенных, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. По традции тело усопшей будет 4 дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

К счастью, Елизавета II прекрасно себя чувствует, потому серьезного повода для проведения учений в последнее время нет. Правда, недавно стало известно, что 92-летняя королева не посетила службу в соборе Святого Павла из-за недомогания.

Следует напомнить, что королева Елизавета II получила свой титул в 1952 году, после смерти Георга VI, который правил страной 16 лет. Нынешняя королева — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства.

Напомним, что старшая внучка королевы Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Филлипс и ее супруг, регбист Майк Тиндалл, стали родителями во второй раз. Так Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: Елизавета II
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