Британские власти тайно отрепетировали похороны Елизаветы II

Тайная репетиция включала организацию первого для после смерти монарха

Члены британского правительства провели тайную репетицию первого дня после смерти королевы Елизаветы II. Репетиция подразумевала разделение обязанностей в подготовке прощальных мероприятий во время национального траура. Об этом сообщает The Times.

Castle Dove — официальное название тайной репетиции, которую придумали парламентарии на случай смерти королевы. В репетиции приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл. На "экстренном" заседании представители действующей власти обсуждали, формат и время заявления о смерти монарха.

Кроме того, парламентарии разрабатывали план действий на время десятидневного национального траура. На случай смерти в Букингемском дворце соберутся более 600 герцогов и приближенных, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. По традции тело усопшей будет 4 дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

К счастью, Елизавета II прекрасно себя чувствует, потому серьезного повода для проведения учений в последнее время нет. Правда, недавно стало известно, что 92-летняя королева не посетила службу в соборе Святого Павла из-за недомогания.

Следует напомнить, что королева Елизавета II получила свой титул в 1952 году, после смерти Георга VI, который правил страной 16 лет. Нынешняя королева — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства.

Напомним, что старшая внучка королевы Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Филлипс и ее супруг, регбист Майк Тиндалл, стали родителями во второй раз. Так Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз.

Видео: (video.rbc.ua)