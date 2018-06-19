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В британской королевской семье впервые заключат однополый брак

STYLERЗвёзды        19.06.2018 - 23:14

Сообщается, что никто из остальных членов монаршей семьи посетить свадьбу не намерен

В британской королевской семье впервые заключат однополый брак. Об этом сообщает independent.co.uk.

Двоюродный брат королевы Елизаветы II, лорд Ивар Маунтбаттен снова женится на своем партнере Джеймсе Койле.

Ивар совершив камин-аут два года назад, в 2016 году.

До этого Ивар Маунтбаттен и его жена Пенни прожили в браке 16 лет. У них родилось трое дочерей. В 2011 году пара развелась.

Как сообщает Daily Mail, никто из монаршей семьи посетить свадьбу не намерен. Отмечается, что не приедет даже принц Эдвард, с которым лорд Ивар дружит на протяжении многих лет.

"Софи (Уессекская) и Эдвард знают о наших планах, и они очень за нас рады. К сожалению, они не смогут приехать на свадьбу. Их расписание забито на месяцы вперед, они далеко, но они обожают Джеймса. Все его обожают", - сказал Маунтбаттен.

Ранее сообщалось, что Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз.

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Теги: Британская королевская семья, однополые браки
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