Будет молиться за Украину: голливудский актер приехал в Киев (фото)

Он заявил, что "новая Украина строится"

Американский актер, брат знаменитого Алека Болдуина Стивен приехал в Киев, где 31 мая выступит с речью на Национальном молитвенном завтраке.

"Если мы будем молиться и сосредоточимся на позитивном, то в Украину придет новый день, и это уже началось. Это будущее позитивности и потенциала…", - сказал голливудский актер во время пресс-конференции.

Стивен Болдуин (фото: twitter.com/StephenBaldwin7)

"Новая Украина строится, Украина, которая сможет насладиться миром, радостью и надеждой. Я верю, что этого можно достичь, но не через власть и силу, а через любовь и доброту", - добавил Стивен.

Стивен Болдуин в Киев (фото: instagram.com/semenchulka)

Известно, что на молитвенном завтраке будет присутствовать большая международная делегация из 15 стран мира: депутаты из Канады, ЕС, делегаты ПАСЕ, конгрессмены.

Стивен Болдуин и Катя Осадчая в Киев (фото: instagram.com/svitsketv)

Стивен Болдуин в Киев (фото: instagram.com/mykola_otruba)

Отметим, что Стивен Болдуин - младший из четырех братьев-актеров Болдуинов (другие трое - Алек, Уильям и Дэниел). Помимо кино, Стивен активно занимается благотворительными проектами, пишет стихи. Женат на актрисе Кеннии Болдуин, растит двух дочерей (одна из них - Хейли - известная супермодель и телеведущая).

В 2001 году Болдуин переосмыслил свою жизнь и стал христианином. В сентябре 2006 года он выпустил книгу под названием "Необычный подозреваемый", в которой подробно освещаются его личная жизнь, карьера, дни злоупотребления наркотиками и то, как он стал возрожденным христианином. Организовал несколько христианских миссий, ведет активную евангельскую работу, направленную на силовиков, солдат и женщин в вооруженных силах по всему миру.

Стивен известен по фильмам "Затяжной прыжок", "Обмен телами", "Подозрительные лица" и другим.

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