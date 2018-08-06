"Будто замуж выдавали": Слава из "НеАнгелов" поделилась трогательным моментом из жизни (фото)

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Дочь популярной певицы пошла в детский сад

Известная украинская певица, участница и солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала поклонникам о важном и трогательном моменте из жизни своей семьи. Певица с супругом Эдгаром Каминским оправили свою дочь Лауру в детсад. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram, опубликовал совместное фото девочки с отцом.

По словам Каминской, они с супругом наблюдали за адаптацией дочери в кустах, причем не заметили как, прошло полтора часа.

"Лаура сегодня первый раз пошла в садик. Так волнительно, как будто замуж выдаем. Сели в кустах и наблюдали адаптацию. 1:30 пролетели незаметно. А как у вас?" – написала артистка.

Фото: Лаура с отцом (instagram.com/babaslavka)

Стоит отметить, что в последнее время звезда стала чаще делиться снимками детей и возлюбленного.

Фото: Лаура (instagram.com/babaslavka)

Фото: Слава с мужем (instagram.com/babaslavka)

Муж артистки - известный пластический хирург Эдгар Каминский. Пара воспитывает двух детей: сына Леонарда, рожденного 13 декабря 2014 года, и дочь Лауру, которая родилась спустя год - 6 декабря 2015-го.

Стоит отметить, что относительно недавно Слава начала сольную карьеру, при этом она подчеркнула, что не покидает группу "НеАнгелы" и свою коллегу Викторию Смеюху.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская с мужем потрясла сеть совместными фото с отдыха.

Напомним, недавно солистку группы "НеАнгелы" оригинально поздравили с Днем рождения. Каминской исполнилось 34 года.

Кстати, Слава из "НеАнгелов" приняла вызов на участие в "Танцах со звездами".

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