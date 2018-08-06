"Буду любить тебя всегда!" Из жизни ушла мама Владимира Винокура

Фото: torange.biz

Юморист сообщил о смерти матери

Сегодня, 6 августа, из жизни ушла мама популярного российского юмориста Владимира Винокура. Анне Юльевне было 96 лет. Об утрате артист сообщил на своей странице в Instagram.

"Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай, родная!" – написал он в публикации.

Фото: Владимир Винокур и Анна Юльевна (instagram.com/vladimir_vinokur)

Анна Винокур родилась в 1922 году. Всю жизнь она проработала учителем русского языка и литературы. За восемь лет до смерти она потеряла старшего сына Бориса Винокура, который был предпринимателем. У Бориса остановилось сердце. Как предполагалось, остановка случилась из-за жары. В 1995 году умер отец народного артиста Натан Львович.

Владимир Винокур всегда с трепетом относился к своей маме. Он часто посвящал ей свои выступления и публикации в социальных сетях.

Напомним, в Лос-Анжелесе, США, скончалась известная голливудская актриса Шарлотта Рэй.

Напомним, в Канаде был найден мертвым известный манекенщик.

А ранее мы сообщали о том, что умер известный актер, герой фильма "Вокзал для двоих" и "Жестокий романс".

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