"Будущего не будет": олимпийский чемпион рассказал о мрачных перспективах фристайла в Украине

Спортсмен подчеркнул, что, если он закончит карьеру, то фристайл закончит свое существование в Украине

Фристайлист Александр Абраменко, который стал единственным украинским спортсменом, завоевавшим золотую медаль на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, рассказал о мрачных перспективах спорта в Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

Спортсмен заявил, что в нашей стране нет достойного резерва, который сможет претендовать на такие же высокие результаты по фристайлу, как у Александра.

"На данный момент, к моему большому сожалению, нет никого такого же уровня. Даже минимум такого же уровня и близко никого нет. Это очень печально. Если никаких баз не будет строиться, не будет развиваться спорт, то, к сожалению, и будущего у этого спорта не будет", - отметил Абраменко.

Олимпийский призер подчеркнул, что, если он закончит карьеру, то фристайл, в частности акробатика, закончит свое существование в Украине точно так же.

По его словам, чтобы профессионально тренироваться и готовиться к международным соревнованиям по фристайлу дома, должен быть построен полностью современный комплекс.

"Должна быть инициатива от страны. Что я могу сделать? Что от меня нужно было, я уже сделал, выиграв золотую медаль Олимпиады и достойно представив страну. А дальше, если бы я даже хотел, я не знаю, как это надо делать", - размышляет Абраменко.

Напомним, что 28 февраля олимпийский чемпион Александр Абраменко, который получил золотую медаль на Зимних Олимпийских Играх 2018 в Пхенчхане, получил почетную награду "Святой Николай Чудотворец" первой степени. Вручил награду глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.