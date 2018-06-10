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Букингемский дворец отпраздновал 92-й день рождения королевы Елизаветы II (фото)

STYLERЗвёзды        10.06.2018 - 14:08
Фото: (instagram.com/theroyalfamily)
Фото: (instagram.com/theroyalfamily)

Королевская семья приняла участие в параде Конной гвардии

9 июня праздновался день рождения британской королевы Елизаветы II. В честь ее дня рождения прошел парад Конной гвардии в Сент-Джеймс парке. Фотографии с парада опубликованы в социальной сети Instagram пресс-службой Кенсингтонского дворца.

 

Фото: (instagram.com/theroyalfamily)

"По случаю 92-й годовщины со дня рождения Ее Величества члены королевской семьи стоят на балконе и наблюдают за полетом. 23 самолета приняли участие в полете", — говорится в подписи к фотографиям.

 

Фото: (instagram.com/theroyalfamily)

"Сегодня королева и другие члены Королевской семьи посетили парад в честь Дня рождения королевы, который начался с парада конных гвардейцев - "Trooping the Colour". В этом году 1-й батальон The Coldstream Guards был "тронут", и впервые герцог Йоркский проехался в роли полковника гренадерской гвардии на лошади из Королевской по имени Элизабет. Он ехал вместе с другими королевскими полковниками, после того, как в декабре 2017 года принял пост полковника от своего отца, герцога Эдинбургского", — написали в Кенсингтонском дворце.

Среди других королевских полковников, которые приняли участие в параде выделяют принцессу Рояль (полковник блюза и королевской семьи), принца Уэльского (полковник Валлийской гвардии) и герцога Кембриджского (полковник Ирландской гвардии).

В социальной сети также показали архивное фото, на котором королева Елизавета еще молодой посещает такой же парад.

Фото: (instagram.com/theroyalfamily)

"Во время своего правления королева посещала " Trooping the Colour" каждый год, за исключением 1955, когда он был отменен из-за всеобщей забастовки. Здесь, тогдашняя Принцесса Елизавета сопровождает короля Георга VI в 1947 году. Это был первый поход Ее Величества с тех пор, как она стала полковником Гренадерской гвардии", — сообщается в подписи к снимку.

Напомним, что недавно королева Великобритании Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: день рождения, Королева Елизавета II
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