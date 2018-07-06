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"Бумбокс" и The Gitas показали мощный клип на эмоциональную песню

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 17:58
Андрей Хлывнюк и Саша Чемеров (фото: Top Media Communication)
Андрей Хлывнюк и Саша Чемеров (фото: Top Media Communication)

Три страны, два континента в одном клипе на совместный сингл "Бумбокса" и The Gitas

"Бумбокс" и The Gitas разродились клипом на совместный трек "Тримай мене". Во время презентации видео, которая состоялась в Киеве 5 июля, лидеры групп Андрей Хлывнюк и Саша Чемеров рассказали, что давно держали в голове идею записать совместную композицию и вот, наконец, ее удалось воплотить в жизнь.

Презентация клипа на совместную песню "Бумбокс" и The Gitas

Ну, а видео музыканты снимали сразу на двух континентах. Часть, где фигурирует Хлывнюк, была снята в Украине, часть - на юге Италии: в Неаполе, Помпеях и по дороге в заброшенный город Крако. А часть Чемерова была снята в разных частях Калифорнии - Big Bear Mountain, Pyramid Lake и немного пустыни возле Palm Springs.

Снимали ребята, кстати, на камеры GoPro, поэтому фактически вышло музыкальное роуд-муви, очень искреннее, без постановочных сцен и профессиональных актеров, о жизни как она есть.

"Фактически на двух разных континентах мы сняли видео на одну песню, и это кайф. И это еще одна другая сторона понимания этой песни, потому что мир маленький, нам кажется, что он огромный, но он очень мал, и это как раз о "Тримай мене" - держись, найди себя в этом мире, это очень важно", - отметил Хлывнюк, комментируя клип.

Клип на совместную песню "Бумбокс" и The Gitas

Фронтмен "Бумбокса" отметил, что ему очень понравился результат.

"Скажу больше, мне это понравилось больше, чем очень большое количество клипов, снятых ранее, лично моих, и снятых более профессионально. Потому что здесь удалось сфокусироваться и схватить реальную эмоцию. Это не игровое видео, не постановочное", - объяснил музыкант.

Андрей Хлывнюк и Саша Чемеров 

"Для меня тоже это живое видео. Это не так: дубль, снимаем. Мы просто ехали и пели, просто жили песней", - согласился Чемеров со своим коллегой.

Интересно, что в день презентации видеоклипа музыканты выпустили еще одну версию композиции. А еще позже будет представлена акустическая версия песни "Тримай мене", которая уже стала хитом и полюбилась многими украинцами.

Новая версия совместной песни "Бумбокс" и The Gitas

Кстати, Styler собрал для вас самые "жаркие" треки и клипы июня от украинских исполнителей.

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Теги: Бумбокс, Андрей Хлывнюк, клип, украинская музыка
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