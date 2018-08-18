"Бунтарка": в сети оценили новый образ Джамалы (фото)

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка резко сменила имидж, чем порадовала поклонников

Джамала, которая недавно родила первенца, в социальной сети Instagram опубликовала оригинальные снимки. Поклонники артистки утверждают, что это улучшенный индивидуальный стиль артистки, другие же просто называют ее королевой стиля.

На фотографиях Джамала носит оригинальную прическу — пять колосков, а также облачена в молодежную спортивную одежду. Украсила себя она оригинальными очками с голубыми стеклами и легкими золотыми цепочками.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях под снимкми поклонники 34-летней певицы пишут, что артистка выглядит прекрасно и одобрили ее новый стиль.

"Queen of style", "Джа, вы просто невероятная", "Очень красивы вы! В самом соку!", "Мы в лагере такую прическу называли дракончиком", "Stunning Queen", "И фоном Gangsta paradise", "Все стилячки сейчас завидуют!", "Бунтарка", "Я хотел учиться, но гетто не отпускало меня", "Мама — хулиганка", — написали поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что ранее Джамала покорила сеть фотографией мужа с четырехмесячных сыном. Кстати, популярный видеоблогер Ваня Рассел показал, как Джамала звучит без фонограммы..

Видео: (video.rbc.ua)