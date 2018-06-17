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Интервью

"Была пьяная, где-то под столом": Настя Каменских рассказала постыдную историю (видео)

STYLERЗвёзды        17.06.2018 - 11:30
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских вспомнила как впервые попробовала водку

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских в недавнем интервью с Катей Осадчей призналась, когда впервые попробовала крепкие алкогольные напитки. Она также рассказала, как провела свой выпускной вечер, передает ТСН.

В интервью NK вспомнила, как прошел ее выпускной вечер. Она призналась, что на выпускном балу ей было скучно, потому вместе с подругой они сбежали на дискотеку. О том, искала ли администрация школы бывшую ученицу, девушка не сообщила. Однако, как уверяет певица, ничего страшного или постыдного на вечеринке не случилось.

"Я знаю Катя, что ты хочешь какую-то крутую историю, что я была пьяная, где-то под столом. Ты знаешь, я тебе так скажу, я умею пить, ты меня никогда не застанешь в таком очень плохом состоянии", - отметила Каменских.

Также девушка призналась, что когда она заканчивала школу, у нее было достаточно строгое платье.

"Я была в платье, таком, очень консервативном", — поделилась артистка.

Певица также рассказала, что "пила с детства". Она призналась, что в школьные годы выпивала алкоголь, однако тяга к такому способу отдыха давно прошла.

"Я умела пить со школы. Помню, как я впервые попробовала водку. В 14 лет, я едва дошла домой, проспалась, чтоб никто меня такой не видел. Я такая, немножечко была пацанка. За школой курили. Я была такая, настоящая артистка. А когда повзрослела, я все это бросила. Это уже не прикольно, так сказать", - призналась исполнительница.

Видео: (tsn.ua)

Напомним, что недавно украинская певица Настя Каменских накормила пенсионеров супом в домике "Обед без бед", где бесплатно раздают еду пожилым людям.

В четверг, 14 июня, на улице Васильковская, 1, открылся еще один пункт раздачи еды. На открытие домика пришла певица Настя Каменских, которая помогла бесплатно накормить пансионеров. Она вместе с волонтерами расфасовывала обеды в тару и раздавала их пожилым людям.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: Настя Каменских
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