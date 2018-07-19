"Было бы хорошо": Данилко высказался по поводу своего участия в выборах

Фото: Андрей Данилко (instagram.com-v_serduchka)

Он рассказал также про свой уход со сцены

Популярный украинский артист Андрей Данилко высказался по поводу своего участия в выборах президента в Украине, а также прокомментировал свой уход со сцены. Об этом он рассказал в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо", - ответил артист на вопрос о том, не хочет ли он податься в политику, как это делает Вакарчук сейчас.

Он также добавил: "Мне кажется, людям не хватает и всегда не будет хватать обычных вещей, обычных качеств. Я на Славика смотрю. Дай ему Бог здоровья. Но эти руки…Но мы же тоже умные люди, понимаем, что это все не случайно, не потому, что ему так захотелось - и он пошел. Видно, что за ним стоят весомые люди".

По поводу недавней новости об уходе Данилко сказал: "Недавно мне звонили из Би-Би-Си. Спрашивают: "Андрей, а что вы будете делать, когда закончится карьера?" Я говорю: "Господи, вы думаете, что мне надо что-то делать?" За 25 лет мне хочется просто походить в тапочках. Вот я сейчас стою в луже в тапочках… (в гримерке Морвокзала). Но мне настолько надоела фальшь за 25 лет. Я тоже сидел в компаниях артистов и смеялся с несмешного анекдота, сплетничал. А потом начинаешь думать: зачем ты это говоришь?".

Певец вспомнил и о конфликте на Евровидении. Тогда в эфире он резко высказался в адрес администратора TAYANNA. "Считаю, что это неправильно материться в прямом эфире. Я извинился за себя, не из-за ситуации, а из-за того, что у меня просто выскочил мат", - сказал артист.

Напомним, украинский комик Владимир Зеленский сообщил, что его расстроила неправильная интерпретация его слов о поддержке Святослава Вакарчука.

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