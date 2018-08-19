Бывшая девушка Кличко Хайден Панеттьери отпраздновала день рождения с новым бойфрендом (фото, видео)

Снимок с вечеринки опубликован новым бойфрендом Хайден
Недавно сеть ошеломила новость о расставании Владимира Кличко и Хайден Панеттьери. Случилось это после того, как девушку застукали в ресторане с молодым начинающим актером. Сейчас же они ни от кого не прячутся и даже выкладывают совместные фото в социальных сетях. На этот раз снимок и видео с празднования дня рождения Хайден были опубликованы в профиле Брайана в Instagram, кроме того, сюрпризом друзей в Twitter поделилась сама Хайден.
Девушка опубликовала снимок торта-пончика, который ей подарили друзья ровно за неделю до самого дня рождения. Хайден будет праздновать именины 21 августа, тогда ей исполнится 29 лет.
Скриншот поста аккаунта twitter.com/haydenpanettier
После на странице Брайана появились фото и видео с вечеринки. Снимок он подписал: "Празднование раннего дня рождения / Вечеринка в бассейне на 15 минут".
Скриншот поста аккаунта instagram.com/brianhickerson_
Самое интересное — видео, которое Брайан снимает, предположительно сидя на спине Хайден. Вначале ролика видно только их друга, который катается на надувном круге в бассейне. Ближе к концу ролика Брайан опускае камеру и показывает смеющуюся Хайден.
Видео: (instagram.com/brianhickerson_)
Ранее сообщалось об отмене помолвки Владимира Кличко с актрисой Хайден Панеттьери .
Позже мы писали, что появились новые детали расставания Кличко с Панеттьери
Видео: (video.rbc.ua)