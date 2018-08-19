Бывшая девушка Кличко Хайден Панеттьери отпраздновала день рождения с новым бойфрендом (фото, видео)

Фото: Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон (instagram.com/pagesix)

Снимок с вечеринки опубликован новым бойфрендом Хайден

Недавно сеть ошеломила новость о расставании Владимира Кличко и Хайден Панеттьери. Случилось это после того, как девушку застукали в ресторане с молодым начинающим актером. Сейчас же они ни от кого не прячутся и даже выкладывают совместные фото в социальных сетях. На этот раз снимок и видео с празднования дня рождения Хайден были опубликованы в профиле Брайана в Instagram, кроме того, сюрпризом друзей в Twitter поделилась сама Хайден.

Девушка опубликовала снимок торта-пончика, который ей подарили друзья ровно за неделю до самого дня рождения. Хайден будет праздновать именины 21 августа, тогда ей исполнится 29 лет.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/haydenpanettier

После на странице Брайана появились фото и видео с вечеринки. Снимок он подписал: "Празднование раннего дня рождения / Вечеринка в бассейне на 15 минут".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/brianhickerson_

Самое интересное — видео, которое Брайан снимает, предположительно сидя на спине Хайден. Вначале ролика видно только их друга, который катается на надувном круге в бассейне. Ближе к концу ролика Брайан опускае камеру и показывает смеющуюся Хайден.

Допис, поширений Brian Hickerson (@brianhickerson_) 16 Сер 2018 р. о 12:14 PDT

Видео: (instagram.com/brianhickerson_)

Ранее сообщалось об отмене помолвки Владимира Кличко с актрисой Хайден Панеттьери .

Позже мы писали, что появились новые детали расставания Кличко с Панеттьери

Видео: (video.rbc.ua)