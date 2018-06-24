"Человек света": Руслана "зажгла" на фестивале в поддержку солнечной энергии (фото)

Руслана "зажгла" не только песнями, но и эмоциональной речью

Известная украинская певица Руслана Лыжичко "зажгла" на одном из наиболее крупных мероприятий, связанных с возобновляемой энергетикой. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

"Человек света, певица Руслана, которая, между прочим, является международным послом возобновляемой энергии - выступила на кемпе не только с музыкальной программой, но и с зажигательной мотивационной речью. Выступая на мировых сцен артистка каждый раз обращается к поклонникам с призывом о развитии новой энергии", - говорится в сообщении.

Фото: выступление Русланы на Abilities Camp (пресс-служба)

Следует уточнить, что во время своего эмоционального выступления Руслана обратила внимание на важность накопительной энергетики, а также ее безопасности для природы.

Фото: выступление Русланы (пресс-служба)

"Обращаясь к людям в Украине, певица подчеркнула еще большую природоохранную и накопительную функции чистой энергии. Недавно Руслана также стала участницей крупнейших мировых форумов в Казахстане и Китае", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: выступление Русланы (пресс-служба)

Кстати, певица Руслана Лыжичко призвала своих подписчиков в Facebook не только присоединится к акции "День земли", но и позаботиться о рациональном использовании энергоресурсов в дальнейшем.

Она пишет, что ее семья уже давно независима от путинского газа и тех, кто его ворует в Украине. Ее дом оборудован альтернативными источниками энергии, такими как солнечные батареи, грунтовые коллекторы и ветряки.

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