"Четыре невесты": Джамала взбудоражила сеть фото в свадебном платье

Исполнительница посетила популярное ток-шоу

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения взбудоражила поклонников новыми снимками в свадебном платье. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Очень прикольная игра, теперь запаситесь терпением. Очень крутая ведущая", - сказала она.

Следует уточнить, что на самом снимке можно заметить сразу четверых девушек, которые были в свадебных платьях: телеведущую Лесю Никитюк, исполнительницу Олю Полякову, Джамалу и Злату Огневич.

Фото: Джамала и украинские шоувумен в свадебных платьях (instagram.com/jamalajaaa)

Также фото опубликовала и сама телеведущая проекта "Хто зверху".

Фото: съемки популярного украинского ток-шоу (instagram.com/lesia_nikituk)

В то же время пользователи сети признали, что Джамала выглядела "на высоте".

"4 невесты", - сказал юзер Hrombike.

"Вы как всегда на высоте", - сказала пользователь "torry32".

"Леся крутая, согласна. Новы еще круче, и с этим даже не поспоришь", - сказал юзер Юлия Штых.

"Такая клевая Джа. А ждать мы готовы", - сказала пользователь "jamala_music".

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Кстати, знаменитая украинская певица Джамала поздравила своих близких мужчин с Днем отца. На первой фотографии изображен муж Джамалы – Сеит-Бекир Сулейманов. Он держит на руках их общего сына Эмира-Рахмана, который родился 27 марта 2018 года.

На второй фотографии – отец певицы, крымский татарин Алим Айярович Джамаладинов, у которого на руках маленький внук. Отец Джамалы был хоровым дирижёром собственного ансамбля, исполнявшего крымскотатарскую народную музыку.

"День отца! Мои мужчины. Я очень люблю вас! Благослови вас Господь!" - так подписала снимки певица.

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