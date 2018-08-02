Член группировки: в Лондоне зарезали популярного рэпера (фото)

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Парень был убит на улице

В Лондоне было совершено смертельное нападение на 23-летнего британского рэпера, выступавшего под псевдонимом Incognito. Об этом сообщает mirror.co.uk.

По данным издания, на исполнителя и двух его приятелей на Уорхам-стрит (на юго-востоке города) напали злоумышленники с ножами.

По информации правоохранителей, Incognito погиб на месте преступления, а двое других ребят были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых. Злоумышленники находятся под стражей.

Фото: Incognito (twipu.com)

Incognito был членом группы Moscow17, участники которой выпускали треки "Moscow March", "Russian" и "We're Russians". Существует предположение, что группа связана с криминальными группировками.

Другой член группы - 17-летний Райем Эйнсуорт Бартон был убит на этой же улице в мае.

Фото: Два рэпера (TimWestwood/Twitter)

Видео: Incognito - Blessed (YouTube/Mixtape Madness)

Стоит отметить, что за последнее время при странных обстоятельствах погибли несколько молодых рэперов из Великобритании и США.

Недавно тело другого пропавшего британского рэпера обнаружили в Бразилии. Парню было 22 года. Он исчез 13 апреля.

Напомним, в США задержан еще один подозреваемый в убийстве популярного 20-летнего рэпера XXXTentacion, который умер от огнестрельного ранения 18 июня.

Ранее в США застрелили еще одного известного рэпера - 21-летнего Jimmy Wopo. Он был убит 18 июня.

Также сообщалось, что 1 июля стало известно о трагической гибели известного канадского рэпера Smoke Dawg в одном из ночных клубов Торонто.

Кстати, назван убийца культового американского рэпера Тупака Шакура. Стоит отметить, что он был убит в 1996 году.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)