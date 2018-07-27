"Что за движения?": Ани Лорак сплясала на вечеринке с Киркоровым и Басковым (видео)

Певицу раскритиковали за танцы
Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России и крайне редко выступает в родной стране, выступила на фестивале "Жара" в Базу (Азербайджан). Звезда зажгла на афтепати с российскими исполнителями Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
На видео также был замечен нетрезвый Григорий Лепс.
"Тот случай, когда твои друзья Филипп Киркоров и Николай Басков поднимают настроение сумасшедшим, зажигательным треком", - написала певица.
Видео: Ани Лорак в Баку (instagram.com/anilorak)
В сети также появились совместные фото Каролины Куек с Сергеем Лазаревым и другими участниками музыкального мероприятия.
Фото: Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Ани Лорак (instagram.com/lazarevsergey)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак, Каменских, Алексеев (instagram.com/anilorak)
Видео Ани Лорак с российскими певцами прокомментировали пользователи сети:
"Смотреть не хочется...".
"А Лепс готов…".
"Лепсу лучше всех".
"У вас вчера был мощный вечер! Ждем продолжения".
"Танец "Буратино".
"Вы ногти сушили?".
"Что за движения у Лорак...".
"Путинские шуты веселятся, им пох*р с миллионными гонорарами на проблемы их слушателей".
"А я вообще не сразу поняла что это Лепс, думала какой-то отдыхающий дедуля".
"Лорак, пора движения поменять, а Лепс явно в коматозе".
"20 лет никакого прогресса. Красивая женщина и хорошая певица, но увы, плохой танцор".
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Кстати, Ани Лорак восхитила нарядом на открытии фестиваля "Жара".
Ранее Настя Каменских восхитила образом на "Жаре".
Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)