"Что за движения?": Ани Лорак сплясала на вечеринке с Киркоровым и Басковым (видео)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/lazarevsergey)

Певицу раскритиковали за танцы

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России и крайне редко выступает в родной стране, выступила на фестивале "Жара" в Базу (Азербайджан). Звезда зажгла на афтепати с российскими исполнителями Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На видео также был замечен нетрезвый Григорий Лепс.

"Тот случай, когда твои друзья Филипп Киркоров и Николай Басков поднимают настроение сумасшедшим, зажигательным треком", - написала певица.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 27 Июл 2018 в 4:58 PDT

Видео: Ани Лорак в Баку (instagram.com/anilorak)

В сети также появились совместные фото Каролины Куек с Сергеем Лазаревым и другими участниками музыкального мероприятия.

Фото: Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Ани Лорак (instagram.com/lazarevsergey)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Фото: Ани Лорак, Каменских, Алексеев (instagram.com/anilorak)

Видео Ани Лорак с российскими певцами прокомментировали пользователи сети:

"Смотреть не хочется...".

"А Лепс готов…".

"Лепсу лучше всех".

"У вас вчера был мощный вечер! Ждем продолжения".

"Танец "Буратино".

"Вы ногти сушили?".

"Что за движения у Лорак...".

"Путинские шуты веселятся, им пох*р с миллионными гонорарами на проблемы их слушателей".

"А я вообще не сразу поняла что это Лепс, думала какой-то отдыхающий дедуля".

"Лорак, пора движения поменять, а Лепс явно в коматозе".

"20 лет никакого прогресса. Красивая женщина и хорошая певица, но увы, плохой танцор".

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак восхитила нарядом на открытии фестиваля "Жара".

Ранее Настя Каменских восхитила образом на "Жаре".

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)