"Что естественно, то не безобразно": Анастасия Волочкова показала неожиданного питомца (фото)

Фото: (instagram.com/volochkova_art)

Фанаты Волочковой не перестают шутить по поводу ее нового домашнего любимца

Скандальная российская балерина Анастастия Волочкова ведет активную жизнь в социальных сетях. На этот раз женщина опубликовала гостя своего участка, а именно — лягушонка. Поклонники артистки в Instagram смогли пошутить даже над простым земноводным.

"На нашем дождливом участке лягушонок", — подписала снимок Волочкова.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/volochkova_art

Фото: (instagram.com/volochkova_art)

Под невинной публикацией поклонники не устают придумывать шутки про "обратное преображение" или новых подопытных для ее шпагатов.

"И все ее подружки - пиявки и лягушки..", "Почему лягушка без короны бегает по волочковской даче, не по доброму ведёт себя лягушка", "Волочкова-лягушка настораживает!)))", "Спасибо, я так давно не смеялась, лягушка в шпагате", "Такое ощущение что ребенок выложил фото", "Очень удачное ваше отражение", "Превратились обратно?))", — пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/volochkova_art

Напомним, что недавно Волочкова шокировала вульгарностью на детском празднике.

До этого российская артистка пожаловалась на отказ США в предоставлении виз артистам.

Кстати, ранее Анастасия Волочкова выложила фото со своего отдыха в Таиланде.

Видео: (video.rbc.ua)