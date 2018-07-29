"Что естественно, то не безобразно": Анастасия Волочкова показала неожиданного питомца (фото)

Фанаты Волочковой не перестают шутить по поводу ее нового домашнего любимца
Скандальная российская балерина Анастастия Волочкова ведет активную жизнь в социальных сетях. На этот раз женщина опубликовала гостя своего участка, а именно — лягушонка. Поклонники артистки в Instagram смогли пошутить даже над простым земноводным.
"На нашем дождливом участке лягушонок", — подписала снимок Волочкова.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/volochkova_art
Фото: (instagram.com/volochkova_art)
Под невинной публикацией поклонники не устают придумывать шутки про "обратное преображение" или новых подопытных для ее шпагатов.
"И все ее подружки - пиявки и лягушки..", "Почему лягушка без короны бегает по волочковской даче, не по доброму ведёт себя лягушка", "Волочкова-лягушка настораживает!)))", "Спасибо, я так давно не смеялась, лягушка в шпагате", "Такое ощущение что ребенок выложил фото", "Очень удачное ваше отражение", "Превратились обратно?))", — пишут пользователи сети.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/volochkova_art
Напомним, что недавно Волочкова шокировала вульгарностью на детском празднике.
До этого российская артистка пожаловалась на отказ США в предоставлении виз артистам.
Кстати, ранее Анастасия Волочкова выложила фото со своего отдыха в Таиланде.
Видео: (video.rbc.ua)