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"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 09:40
Фото: Олег Газманов (facebook.com/www.gazmanov.ru)
Фото: Олег Газманов (facebook.com/www.gazmanov.ru)

Обыскали даже дочь российского исполнителя

Известного российского певца Олега Газманова задержали на таможенном контроле в Италии. Об этом сообщает российское издание 7days.ru.

Российского певца Олега Газманова, который находится под запретом в Украине, с женой и дочерью задержали на итальянском таможенном контроле. Сотрудники таможни проводили певца с семьей на досмотр личных вещей.

"Не успели получить чемоданы, как сразу нас направили на досмотр в полицию. Я никогда не видела, чтобы так тщательно обыскивали. Что искали? Молодой итальянец бесцеремонно на итальянском бросил Олегу фразу, мол, подай ему из шкафа перчатки, чтобы он не испачкался в наших сумках. Олег бровью не повел, сурово и молчаливо наблюдал за вытряхиванием наших вещей на стол", - рассказала супруга певца Марина.

Она сообщила, что итальянские таможенники обращались с ними грубо и бесцеремонно. Кроме того, тщательному досмотру подвергли и дочь Газманова, Марианну.

"Марианна прошла вместе с нашими друзьями за зону таможенного досмотра, мне сказали привести ее обратно. Когда я за ней пошла, и она попыталась вернуться обратно, уже карабинеры устроили целую бучу на входе, что обратно нельзя", - рассказала жена певца.

Марина сообщила, что она хотела позвонить таксисту, чтобы предупредить о задержке, но сотрудник таможни отобрал у нее телефон.

"Я попыталась взять телефон, чтобы позвонить таксисту, который нас ожидал уже долгое время. Но таможенник выхватил у меня телефон. Что они искали, кто знает? Это случайность, новые правила в Италии, подскажите? Конечно, они разочарованно ничего у нас не нашли, потом он долго вносил что-то в компьютер. Ощущение каникул и праздника улетучилось", - добавила Марина.

Кстати, Газманов получил медаль от "ЛНР".

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Теги: певец, Олег Газманов, российские артисты
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