"Что происходит на ТВ?!": Снежана Егорова обратилась к президенту Украины

Актриса просит отреагировать на скандальный опрос в эфире украинского телеканала

Известная украинская актриса и телеведущая, автор социального проекта "Территория позитива" обратилась к президенту Украины за защитой и просьбой обратить на внимание на то, что происходит на украинском телевидении. В частности, актриса отметила инцидент со скандальным опросом на телеканале "Прямий" в эфире программы "Поярковnews", где зрителей попросили выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Снежану Егорову или ее бывшего мужа Антина Мухарского. Свое обращение Егорова опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

"Открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко. Что происходит на телевидении?! Уважаемый господин президент! Обращаюсь к Вам за защитой и с просьбой обратить Ваше особое внимание на то, что в последнее время происходит в информационном пространстве украинских медиа", - написала Егорова.

Она подчеркнула, что активно борется за права матерей-одиночек и права детей. Также актриса напомнила, что является мамой пятерых детей от бывшего супруга Антина Мухарского.

Она добавила, что телеканал является ответственным за скандальный опрос. И хотя редакция заявляет, что не утверждала его, Егорова убеждена, что это ложь.

"В эфире вышеупомянутого телепроекта "Поярков Ньюз" неоднократно упоминается моя фамилия, приписывая мне действия, которых я не совершала, и манипулируя моим именем в негативном, а иногда и политическом контексте, что я расцениваю как сведение личных счетов, уничтожение моей профессиональной и деловой репутации, а также лишения меня средств к существованию с целью давления. И в итоге, на фоне последних событий, связанных с журналистами и общественными деятелями, призыв к физическому уничтожению меня", - отметила актриса.

Скриншоты (facebook.com/snezhana.egorova.9)

"Прошу обратить Ваше внимание, что происходят эти неслыханные и позорные "боевые действия" на территории общенационального канала, который в начале своего создания позиционировался как "Умный канал для умных людей" .В результате таких поступков со стороны руководства общенационального телеканала "Прямий" я попала в кардиологическое отделение больницы, а детей вынуждена вывезти в безопасное место, где им не угрожать опасность. Уважаемый Петр Алексеевич, обращаюсь к Вам не только как к Гаранту Конституции, но и как к мужчине и многодетному отцу, ради общего будущего всех детей и матерей Украины. Кроме открытого обращения к Вам через соцсети, направляю Вам официальное письмо с просьбой:

- Защитить жизнь мою и моих детей. Поскольку честь и достоинство матери и женщины - это честь и достоинство государства в целом.

- Разобраться и дать отпор такому позорному и вопиющему явлению, как телевизионное килерство и троллинг с целью уничтожения репутации в эфире общенациональных СМИ.

- Стать в защиту морали и поддерживать цивилизованные пути решения спорных вопросов, ведь самое главное для дальнейшего развития нашего общества - это верховенство права и закон", - написала телеведущая.

Скриншоты (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Скриншот поста (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Ранее сообщалось, что Снежана Егорова оказалась в больнице.

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