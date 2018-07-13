"Чувствуешь себя каким-то дитем": Андрей Данилко рассказал о своем отдыхе

Фото: Андрей Данилко (instagram.com-v_serduchka)

Данилко отметил, что очень любит путешествовать

Известный украинский артист Андрей Данилко, который завоевал популярность публики благодаря образу Верки Сердючки, рассказал, как любит отдыхать в свободное от работы время. Об этом он сообщил в интервью изданию "Сегодня".

Фото: Верка Сердючка (facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Данилко отметил, что очень любит путешествовать.

"Я... люблю бывать в других городах и странах, где независим от машин. Захотел — пошел гулять по городу", - говорит артист.

Андрей признался, что недавно, вместе со своей коллегой Инной Белоконь, которая играет маму Сердючки, посетил Грецию.

"Вот у нас недавно было окно в графике, и мы с Инкой поехали в Грецию. Где-то на девятый-десятый день я почувствовал ощущение настоящего пионерского лагеря. Для меня это было самое счастливое время: когда ты идешь на завтрак еще сонный, ничего не соображаешь, даже не помнишь, как тебя зовут. Но ты все равно идешь, ведь тебе же надо позавтракать, потому что завтрак включен и уже оплачен", - делится эмоциями от поездки Данилко.

Артист добавил, что больше всего для нормального самочувствия ему необходимы "солнце, воздух и вода".

"В Греции мне очень понравился климат. Там нет такой жары, как в Турции, где ты ходишь все время такой мокрый и противный. И где тебе через каждые пять минут кричат в спину "Андрей-Андрей, селфи-селфи". Это, конечно, не отдых. А вот мы с Инной нашли место, где ты можешь вести себя как студент. Потому что в основном там отдыхают пожилые пары из Европы. И на фоне них ты себя чувствуешь каким-то дитем", - подытожил он.

Ранее Андрей Данилко рассказал, что будет с Сердючкой дальше.

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