"Да ты, похоже, Ленин?": Каменских назвала любимую черту своего характера (фото)

Певица поделилась с поклонниками вдохновлением
Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, и часто выступает в России, рассказала об одной из любимых черт своего характера. Об этом исполнительница написала на своей странице в соцсети Instagram, где поделилась новым снимком.
На фото звезда посылает поцелуй своим поклонникам.
"Так быстро бежит время! Хочется все успеть, везде побывать, все попробовать, а главное, - учиться. Я не знаю откуда эта бесконечная жажда идти вперед, но так рада, что эта часть моего характера заставляет меня не стоять на месте", - написала певица.
"Всем хорошего, плодотворного и интересного дня", - добавила Каменских.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Публикацию певицы прокомментировали многие пользователи сети:
"Учиться, учиться и еще раз учиться! Да ты, похоже, Ленин, а!?".
"Вы очень-очень красивая, умная, талантливая и очаровательная девушка!".
"Отличная черта характера!".
"Красотка!".
"Умничка! Никогда не останавливался на достигнутом... У тебя все получится!".
"Просто шикарная женщина!".
"Красивая!"
Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
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