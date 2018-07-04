"Да ты, похоже, Ленин?": Каменских назвала любимую черту своего характера (фото)

Певица поделилась с поклонниками вдохновлением

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, и часто выступает в России, рассказала об одной из любимых черт своего характера. Об этом исполнительница написала на своей странице в соцсети Instagram, где поделилась новым снимком.

На фото звезда посылает поцелуй своим поклонникам.

"Так быстро бежит время! Хочется все успеть, везде побывать, все попробовать, а главное, - учиться. Я не знаю откуда эта бесконечная жажда идти вперед, но так рада, что эта часть моего характера заставляет меня не стоять на месте", - написала певица.

"Всем хорошего, плодотворного и интересного дня", - добавила Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Публикацию певицы прокомментировали многие пользователи сети:

"Учиться, учиться и еще раз учиться! Да ты, похоже, Ленин, а!?".

"Вы очень-очень красивая, умная, талантливая и очаровательная девушка!".

"Отличная черта характера!".

"Красотка!".

"Умничка! Никогда не останавливался на достигнутом... У тебя все получится!".

"Просто шикарная женщина!".

"Красивая!"

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских восхитила поклонников новым образом.

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