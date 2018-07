"Damn, I’m hot": Джамала поделилась горячим видео

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Звезда порадовала поклонников нарезкой с кадрами из жизни

Знаменитая украинская певица крымско-татарского происхождения, победительница Евровидения 2016 Джамала поделилась подборкой пикантных кадров из жизни, в частности выступлений, танцев и моментов из шоу "Голос країни", - в которой продемонстрировала свою привлекательность. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На видео собраны различные образы певицы.

"Your vision of my sexuality, damn ... I’m hot (Ваше видение моей сексуальности, черт ... Я горячая – ред.)" – написала Сусана Джамаладинова.

Ролик прокомментировали пользователи сети:

"Queen of Ukraine (Королева Украины)".

"Секси-шпекси".

"Потрясающая".

"Very sexy".

"Побольше бы таких нарезок".

Напомним, певица замужем за за Бекиром Сулеймановым. Свадьба состоялась в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года Джамала родила своего первого ребенка. Мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир Огълы Сулейманов. Вес ребенка при рождении был 3 260 грамм, рост- 53 см.

Кстати, Джамала показала, как с родными отдыхает в Турции.

