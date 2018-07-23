"Давать тебе Героя или нет": Зеленский ярко поздравил Усика с победой (видео)

Фото: facebook.com/Alexanderusyk

Шоумен обратился к абсолютному чемпиону

Известный украинский комик и телеведущий, звезда студии "Квартал 95" Владимир Зеленский поздравил абсолютного чемпиона мира, украинского боксера Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в Москве. На своей странице в соцсети Facebook шоумен опубликовал видео с поздравлением.

"Александр Усик, с победой!" – написал в публикации Зеленский.

"Дорогой ты наш, уважаемый спортсмен! Поздравляем тебя от всего Квартала с офигенным боем, с крутой победой!" - сказал шоумен.

"Не поздравлял тебя сразу после боя, потому что считал, что эту победу ты должен, прежде всего, делить со своими близкими, родными, со своей семьей", - добавил он.

"Сейчас обсуждают герой ты Украины или нет, давать тебе Героя (звание – ред.) или нет. Ну, ты же знаешь, что герой – этот тот, кто защищает достоинство нашей страны, так что ты для нас – герой! Все остальное неважно. И патриот, потому что, как говорит одна моя знакомая, патриот Украины – это тот, кто платит в этой стране налоги", - подчеркнул Зеленский.

"Так что с праздником тебя и побед! Удачи!" - отметил он.

Видео: Зеленский поздравил Усика (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), объединив все четыре пояса - WBC, WBO, WBA и IBF, а также обладателем трофея имени легендарного Мухаммеда Али и первым украинцем в истории, который победил в турнире Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

Кстати, в сети Зеленского назвали новым Усиком.

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