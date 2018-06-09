"Дай мне Боже сил": Камалия похвасталась красным дипломом и планами на будущее

Певица призналась, что ее поддерживает семья

Известная украинская певица Камалия показала подписчикам третий по счету диплом о высшем образовании, а также рассказала о планах на будущее. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.

"Это у меня третье высшее образование и третья специальность и еще один красный диплом. А впереди аспирантура. Дай мне Боже сил на все", - сказала она.

Фото: Камалия получила красный диплом (instagram.com/kamaliyaofficial)

Следует уточнить, что певица в этом году закончила Национальный университет физического воспитания и спорта Украины по специальности "Физическая культура и спорт". До этого певица получила образование в Национальной академии цирковых и эстрадных искусств, а перед этим – в медицинском колледже.

В то же время в комментариях к посту разгорелся настоящий ажиотаж вокруг заявления одного из подписчиков певицы относительно того, что "муж денег даст на красную аспирантуру". В ответ на то Камалия ответила, что ее супруг слишком правильный для подобных решений.

"Какой же вы ограниченный человек. Для вашего сведения, на такое мне муж денег не дает, он слишком правильный. А до него у меня уже было два высших образования и красные дипломы", - подчеркнула певица.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/kamaliyaofficial)

Более того, певица опубликовала на странице семейное фото, сделанное после получения красного диплома.

Фото: Камалия получила красный диплом (instagram.com/kamaliyaofficial)

Кстати, известная украинская певица Камалия удивила своих фанов необычным фото. Звезда решила показать своим подписчикам, как выглядела в свои 16 лет. Камалия часто публикует различные фото и видео в соцсетях, но снимки ее юности и детства появляются редко.

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