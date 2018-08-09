"День Незалежності з Океаном Ельзи": на концерте выступит всемирно известная группа

Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Названо имя специального музыкального гостя большого концерта ОЕ ко Дню Независимости

24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится традиционный большой концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи". Специальным музыкальным гостем выступления станет всемирно известная украинская этно-группа "ДахаБраха".

"Мы рады выступать на одной сцене с уникальным музыкальным коллективом, который уже стал одним из символов Украины в мире. Я очень люблю их творчество. Их выступления, на которых я был - среди лучших моих концертных воспоминаний", - отметил лидер ОЕ Святослав Вакарчук.

Афиша (okeanelzy.com)

Отметим, что на сегодняшний день "ДахаБраха" - один из самых известных в мире украинских музыкальных коллективов, организатором и художественным руководителем которого является Владислав Троицкий. К выступлению 24 августа группа подготовила программу из своих самых известных композиций, а также - несколько новых песен.

Видео: РБК-Украина

Добавим, что выступление "океанов" 24 августа на НСК "Олимпийский" станет первым, которое группа даст после почти годовой концертной паузы. За несколько часов концерта, зрители услышат как уже давно известные, любимые миллионами сторонников песни "Океана Ельзи", так и новые, которые вышли в 2018 году.

Видео: РБК-Украина

Ранее Святослав Вакарчук рассказал о периоде его пребывания в США и обучении в Стэнфодском университете.