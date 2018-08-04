День рождения Меган Маркл: жену принца Гарри поздравляют с 37-летием

Королевская семья благодарит всех за прекрасные послания
Сегодня, 4 августа, жену принца Гарри Меган Маркл поздравляют с 37-летием. В связи с этим Кенсингтонский дворец высказал слова благодарности на своей странице в Instagram.
"Спасибо всем за прекрасные послания в день рождения герцогини Сассекской", - говорится в сообщении.
Фото: день рождения Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)
Позже королевская семья также поздравила Меган Маркл.
"Счастливого дня рождения ее королевское высочество герцогиню Сассекскую", - подчеркивается в тексте сообщения.
Фото: день рождения Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)
В то же время пользователи сети продолжили поздравлять Меган Маркл с днем рождения.
"С днем рождения замечательную герцогиню", - сказала пользователь Noma Marufu.
"Она вполне может быть самой красивой принцессой в Королевской истории", - подчеркнул юзер Asia Niana.
"С днем рождения Меган", - уточнила юзер kenzie_paris_tayla.
Подчеркнем, что Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Ее отец, Томас Маркл имеет ирландское происхождение, а мать – Дория Регланд – афроамериканское.
Кстати, в Орегоне арестовали невесту брата Меган Маркл, герцогини Сассекской.
Как сообщалось ранее, супруг Меган Маркл запретил своей жене надевать некоторые элементы одежды.
Напомним также, старший брат герцогини Сассекской Меган Маркл - супруги принца Гарри, Томас Маркл-младший написал письмо королеве Великобритании Елизавете II.
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