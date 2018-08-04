День рождения Меган Маркл: жену принца Гарри поздравляют с 37-летием

Иллюстративное фото: Меган МАркл (Getty Image)

Королевская семья благодарит всех за прекрасные послания

Сегодня, 4 августа, жену принца Гарри Меган Маркл поздравляют с 37-летием. В связи с этим Кенсингтонский дворец высказал слова благодарности на своей странице в Instagram.

"Спасибо всем за прекрасные послания в день рождения герцогини Сассекской", - говорится в сообщении.

Фото: день рождения Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Позже королевская семья также поздравила Меган Маркл.

"Счастливого дня рождения ее королевское высочество герцогиню Сассекскую", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: день рождения Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

В то же время пользователи сети продолжили поздравлять Меган Маркл с днем рождения.

"С днем рождения замечательную герцогиню", - сказала пользователь Noma Marufu.

"Она вполне может быть самой красивой принцессой в Королевской истории", - подчеркнул юзер Asia Niana.

"С днем рождения Меган", - уточнила юзер kenzie_paris_tayla.

Подчеркнем, что Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Ее отец, Томас Маркл имеет ирландское происхождение, а мать – Дория Регланд – афроамериканское.

Кстати, в Орегоне арестовали невесту брата Меган Маркл, герцогини Сассекской.

Как сообщалось ранее, супруг Меган Маркл запретил своей жене надевать некоторые элементы одежды.

Напомним также, старший брат герцогини Сассекской Меган Маркл - супруги принца Гарри, Томас Маркл-младший написал письмо королеве Великобритании Елизавете II.

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