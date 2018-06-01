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День защиты детей: Маша Ефросинина и Монатик записали совместную рэп-песню (видео)

STYLERЗвёзды        01.06.2018 - 21:04
Фото: Маша Ефросинина и Дима Монатик (instagram.com/mashaefrosinina)
Фото: Маша Ефросинина и Дима Монатик (instagram.com/mashaefrosinina)

Звезды поздравили детей с праздником

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина и певец Дима Монатик ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, записали совместное поздравление. Звезды создали короткую совместную рэп-песню. Соответствующее видео опубликовано на странице телеведущей в соцсети Instagram.

"Мы можем заниматься тысячей дел! Ставить себе вселенские цели! Падать и подниматься..... Но есть те, без кого все это не имеет значения, - наши дети! Папа Дима и Мама Маша поздравляют всех с Днем защиты детей!" – написала Ефросинина.

Видео: Ефросинина и Монатик (instagram.com/mashaefrosinina)

Скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Кстати, Маша Ефросинина поделилась секретом счастливой семейной жизни.

Напомним, 29 мая одна из самых популярных украинских телеведущих Маша Ефросинина получила статус Почетного посла в Украине от Фонда ООН в области народонаселения. Торжественное подписание меморандума прошло в одном из ресторанов в центре Киева. Подобного статуса удостоились знаменитости по всему миру – кронпринцесса Дании Мэри Датская, голливудская актриса Эшли Джадд. Телеведущая в новом статусе продолжит заниматься благотворительностью и помогать украинским женщинам.

День защиты детей: какое значение имеет этот праздник (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Маша Ефросинина, Дмитрий Монатик, MONATIK, День защиты детей
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