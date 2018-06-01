День защиты детей: Маша Ефросинина и Монатик записали совместную рэп-песню (видео)

Звезды поздравили детей с праздником
Известная украинская ведущая Маша Ефросинина и певец Дима Монатик ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, записали совместное поздравление. Звезды создали короткую совместную рэп-песню. Соответствующее видео опубликовано на странице телеведущей в соцсети Instagram.
"Мы можем заниматься тысячей дел! Ставить себе вселенские цели! Падать и подниматься..... Но есть те, без кого все это не имеет значения, - наши дети! Папа Дима и Мама Маша поздравляют всех с Днем защиты детей!" – написала Ефросинина.
Видео: Ефросинина и Монатик (instagram.com/mashaefrosinina)
Скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)
Кстати, Маша Ефросинина поделилась секретом счастливой семейной жизни.
Напомним, 29 мая одна из самых популярных украинских телеведущих Маша Ефросинина получила статус Почетного посла в Украине от Фонда ООН в области народонаселения. Торжественное подписание меморандума прошло в одном из ресторанов в центре Киева. Подобного статуса удостоились знаменитости по всему миру – кронпринцесса Дании Мэри Датская, голливудская актриса Эшли Джадд. Телеведущая в новом статусе продолжит заниматься благотворительностью и помогать украинским женщинам.
День защиты детей: какое значение имеет этот праздник (видео: STYLER.rbc.ua)