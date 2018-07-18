Деньги не проблема: назван самый высокооплачиваемый актер в мире

Коллаж РБК-Украина

Forbes опубликовал список из сотни финансово успешных знаменитостей

Легендарный американец Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером на планете. По информации журнала Forbes, голливудский актер заработал за последний год около $239 млн.

Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" получил прибыль благодаря продаже компании по производству текилы Casamigos, одним из основателей которой он был.

Вторую строчку в топе самых состоятельных актеров занял Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. Ему удалось заработать "лишь" $124 млн. При этом прибыль героя "Форсажа" выросла почти в два раза по сравнению с 2017 годом.

Ну, а третьим среди актеров-богачей с $81 млн стал Роберт Дауни-младший, снявшийся в прошлом году в фильме "Мстители: Война бесконечности".

А вот в музыкальной индустрии в лидеры вырвались участники группы U2, которые заработали за последний год $118 млн. Вторую строчку с $115,5 млн заняли британцы - Coldplay. А замкнул топ-3 их соотечественник Эд Ширан. Молодой музыкант положил в свой кошелек более $110 млн.

Добавим, что самой богатой знаменитостью оказался американский боксер Флойд Мейвезер - он заработал за год $285 млн ($275 млн из которых Мейвезер получил за бой с Конором Макгрегором).

Скриншот (forbes.com)

Напомним, что не так давно Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния. Представители звезды сообщили, что в настоящее время 57-летний актер лечится в домашних условиях.

Видео: РБК-Украина