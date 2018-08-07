"Тримай мене": Бумбокс и The Gitas презентовали акустическую версию эмоциональной песни

Фото: Бумбокс &The Gitas (пресс-служба)

Музыканты представили третью и последнюю версию композиции "Тримай мене"

7 августа Бумбокс & The Gitas презентуют третью, акустическую и последнюю версию песни "Тримай мене".

Идут радиоротации, доступен клип, песню играют и The Gitas, и Бумбокс. В августе, если повезет, группы сыграют вместе, но история релиза закончена. Как и хотели, группы выпустили три версии песни "Тримай мене": оригинал, версию Саши Чемерова и акустику.

Фото: Бумбокс и The Gitas презентовали акустическую версию эмоциональной песни "Тримай мене" (пресс-служба)

Оригинальная версия песни "Тримай мене", в создании которой принимал участие гитарист Сергей Мартынов, вышла 21 июня.

Через две недели, 5 июля, вышла версия Саши Чемерова, записанная The Gitas в Лос-Анджелесе на студии Red Gate Recorders. И, наконец, седьмого августа выходит акустическая версия "Держи меня".

На последнюю советуем обратить особое внимание - акустика получилась, как сказал Саша Чемеров "нездешней", хотя записана эта версия в Киеве, в студии "Звукоцех", а сводная и отмастерена в студии "Исток".

Видео: Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене", акустическая версия (Youtube-канал Familyboombox)

Андрей Хлывнюк:

“Прежде всего, хочу поблагодарить тебе, Саша, за возможность записать песню, которую мы должны были сделать еще 10 лет назад. И лучше поздно, чем никогда. Получилась просто офигенная песня, которую я с удовольствием слушаю сам, и которая мне не надоела, несмотря на то, что мы ее уже тысячи раз послушали, пока сводили. Это было круто!”

Саша Чемеров:

“Песня очень глубокая и главное, что в ней есть – это воздух, который остается для слушателя. Каждый сможет сам натянуть на себя свой смысл, не смотря на то, что мы с Андреем тоже вкладывали туда свои смыслы. Там есть и между строк, и в строках, и в настроении музыки, и в подаче, в том, как мы это делаем, как поем, как мы это чувствуем”.

Фото: Бумбокс и The Gitas презентовали акустическую версию эмоциональной песни "Тримай мене" (пресс-служба)

Справка:

Две группы: Бумбокс и The Gitas. Два города, разделенные тысячами километров: Киев и Лос-Анджелес.

Четыре студии: Бобина Records, Red Gate Recorders, "Звукоцех", "Исток".

Два альбома: лонгплей Бумбокса “Таємний код” , который находится в стадии записи, и записанный за два года мини-альбом The Gitas “Purge”, который выходит для Украины специальным изданием.

Одна совместная песня – “Тримай мене”, потенциальный хедбенгер лета №2018.

Видео: Александр Усик. Пресс-конференция в Киеве (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк в эксклюзивном интервью рассказал о жизни настоящего меломана, украинских реалиях и российских фанах. Когда артист идет в политику, это ему ничего положительного не добавляет. Политика у человека только что-то забирает, считает артист.

Кроме того, лидер группы "Бумбокс" сообщил, что получил эмоциональное письмо от Олега Сенцова (фото).