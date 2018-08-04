"Дети привыкают к активным будням": Лилия Ребрик рассказала, как она совмещает работу и материнство

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Украинская ведущая также считает, что не нужно делать выбор в пользу чего-то одного

После рождения второй дочери весной 2018 года Лилия Ребрик стала активно публиковать фотографии с новорожденной дочерью Полиной в Instagram. Она неоднократно рассказывала о совместных достижениях и счастье первых дней жизни ребенка. На этот раз она дала развернутый ответ на вопрос о том, как она успевает активно строить карьеру и заниматься выращиванием двух дочерей.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

"Быть мамой — большое счастье и выдающееся мое достижение. Я двойная чемпионка по этому виду спорта, ведь у меня две замечательные дочечки. Какой бы я ни была занятой, всегда и везде стараюсь найти для них время и место в своем плотном графике", – пишет Ребрик под опубликованным снимком вместе с дочерью.

Также ведущая призналась, что старается дать своим детям только самое лучшее.

"Я всегда хотела дать своим детям все самое лучшее, поэтому выбор кормить грудью был очевидным! Материнское молоко не заменит ни одна смесь, ведь от мамы ребенок получает не только комплекс питательных веществ и витаминов, но и материнское тепло, ощущение защищенности и покоя", — рассказывает Лилия.

Кроме того, телеведущая поделилась с поклонниками, как ей удается совмещать плотный рабочий график и воспитание двух девочек.

"Мои девочки со мной везде с первых дней своей жизни: на съемочной площадке, в студии, за кулисами во время антракта ... И это классно, потому что они привыкают к активным будням))) Я не раз слышала от своих знакомых и коллег слова поддержки, я стараюсь совмещать материнство и любимую работу и не делаю выбор в пользу чего-то одного. Дети растут и нужно успеть побыть вместе как можно дольше, поэтому ловлю момент, пока им без меня - никак)))", — добавила она.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, что Лилия Ребрик трогательно поздравила маму с днем рождения.

До этого Лилия Ребрик раскрыла секрет "идеальной" пляжной прически.

Кстати, мы недавно рассказывали о том, как Лилия Ребрик быстро вернула форму после родов.

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Видео: (video.rbc.ua)