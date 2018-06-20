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"Дети же смотрят": Оля Полякова поразила подписчиков фото 18+

STYLERЗвёзды        20.06.2018 - 01:00

Откровенный снимок Оли Поляковой вскружил головы ее фанов

Суперблондинка украинской эстрады, 34-летняя певица Оля Полякова довольно часто демонстрирует подписчикам свои идеальные формы. То "ножками от ушей" похвастается, то осиной талией. В этот раз певица пошла намного дальше, в полной красе продемонстрировав свои плавные изгибы.

Так, на instagram-страничке Оля Полякова опубликовала черно-белое фото, на котором она сидит перед зеркалом, спиной к камере. При этом кроме белья и изящной дамской шляпки на певице больше ничего нет.

Судя по окружающим Пролякову декорациям, находится она в гримерке.

"Скоро вас ждет нечто необычное", - загадочно подписала снимок Оля Полякова.

Оля Полякова в белье

Оля Полякова в белье (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики певицы буквально теряются в догадках, что же это могло значить. Многие предположили, что Полякова поделилась одним из кадров фильма "Свингеры-2" – продолжения украинской секс-комедии. Новинка должна появиться на отечественных экранах уже 5 декабря.

Фаны Оли Поляковой буквально засыпали ее восторженными отзывами.

"Ах, какая женщина", - пишет max_maryna1983.

"Конфетка", - восторгается ninayarema.

"Королева фигур", - отмечает al_eksandra367.

"Фигура – просто бомба", - комментит alexey_aldonin_97.

Оля Полякова

Скриншот комментариев instagram.com/polyakovamusic

Фигура Оли Поляковой

Фигура Оли Поляковой

Полякова Оля

Фигура Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Отметим, что в последнее время Полякова буквально балует своих подписчиков эротическими фото.

Так, недавно Полякова произвела фурор, появившись в красных чулках в кровати с мужчиной.

Важно знать: как помочь тонущему (видео: STYLER.rbc.ua) 

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Теги: Оля Полякова, Суперблондинка
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