"Детство закончилось": Дмитрий Гордон потерял мать

Причину смерти пока не сообщают

В семье известного украинского журналиста и ведущего Дмитрия Гордона произошло горе. У него умерла мама. Эту грустную новость он сообщил на своей Facebook-странице.

"Детство закончилось. Мамы больше нет", - написал Гордон и опубликовал фото из детства.

Фото: Маленький Дмитрий Гордон с мамой (facebook.com/gordondmitry)

Отметим, что мама журналиста работала инженером-экономистом, от чего она умерла пока не сообщают.

В комментариях пользователи сети выразили свои соболезнования журналисту.

"Понимаю. Сочувствую и соболезную. С уходом мамы уходит мощная опора и появляется ветер за спиной... Жить приходится с доброй памятью", - написала Татьяна Сорочинская.

"Я тоже в феврале провела маму в дальнюю дорогу, очень больно, примите соболезнования, пусть земля будет пухом длядля Вашей мамы. Ушла мамати больше вы не услышите- сыночек!" - отреагировала Татьяна Подстепная.

"Искренне сочувствую", - написала Ирина Бердинских.

Скриншот комментариев (facebook.com/gordondmitry)

Как ранее сообщалось, в Черкасской области похоронили маму Олега Винника (видео).