Девушка увидела Бекхэма в авто и совершила неожиданный поступок (фото)

Фото: Дэвид Бекхэм (instagram.com/davidbeckham)

Фанатка решила порадовать кумира своими формами

Поклонница известного английского футболиста Дэвида Бекхэма совершила неожиданный поступок посреди дороги. Инцидент произошел в Майами, США. Бывший полузащитник сборной Англии, вероятно, был расстроен после того, как английская сборная выбыла из Чемпионата мира 2018. Детали инцидента сообщает The Sun.

Спортсмен находился во Флориде, чтоб встретиться с торговой палатой Майами-Бич.

На пути к месту встречи, когда Бекхэм стоял в пробке, его заметила девушка из другого авто. Она высунулась из окна своей иномарки и оголила грудь.

Скриншот (thesun.co.uk)

Как отреагировал бывший футболист – неизвестно. В издании отметили, что другие участники дорожного движения были в восторге.

Футбольная карьера Бекхэма началась после подписания профессионального контракта с английским клубом "Манчестер Юнайтед", в котором он дебютировал в 1992 году. Бекхэму было 17 лет. На протяжении спортивной карьеры он также выступал за клубы "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен". В 2011 году Бекхэма признали самым высокооплачиваемым футболистом мира. В мае 2013 года Бекхэм заявил об уходе из профессионального футбола.

Кстати, известный украинский шоумен "сфотографировался" с Викторией Бекхэм.

На снимке Виктория Бекхэм - жена Дэвида Бекхэма, демонстрировала своим подписчикам вещи из новой коллекции собственного бренда. Фото было сделано в примерочной бутика Victoria Beckham.

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