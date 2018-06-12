"Династия": Вера Брежнева поделилась редким семейным фото

Мама звезды отпраздновала 66-й день рождения

Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе Вера Брежнева, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась с поклонниками редким семейным фото в честь дня рождения матери. Соответствующий снимок исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На фото певица вместе с родственниками, которые отпраздновали в Италии 66-й день рождения мамы Веры Брежневой - Тамары Галушко.

На снимке Вера запечатлена вместе с мамой-именинницей, со своими сестрами Анастасией и Галиной, и с 17-летней дочерью Соней.

"Who run the world?!" – написала под фото звезда.

Фото: Брежнева с матерью, дочерью и (instagram/ververa)

Певица добавила к записи хештэг #рашнкардашн и указала возраст героев снимка – 36-17-33-66-33.

Скриншот поста (instagram.com/ververa)

Скриншот поста (instagram.com/ververa)

Фото прокомментировали в сети:

"Обалдеть! Я так понимаю это сестры и мамочка, такие клевые".

"Три поколения невероятных красавиц".

"Мамуля супер, красотка".

"Династия".

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Кстати, дочь Веры Брежневой поразила сходством со "звездной" мамой.

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