"Династия": Вера Брежнева поделилась редким семейным фото

Мама звезды отпраздновала 66-й день рождения
Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе Вера Брежнева, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась с поклонниками редким семейным фото в честь дня рождения матери. Соответствующий снимок исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
На фото певица вместе с родственниками, которые отпраздновали в Италии 66-й день рождения мамы Веры Брежневой - Тамары Галушко.
На снимке Вера запечатлена вместе с мамой-именинницей, со своими сестрами Анастасией и Галиной, и с 17-летней дочерью Соней.
"Who run the world?!" – написала под фото звезда.
Фото: Брежнева с матерью, дочерью и (instagram/ververa)
Певица добавила к записи хештэг #рашнкардашн и указала возраст героев снимка – 36-17-33-66-33.
Скриншот поста (instagram.com/ververa)
Скриншот поста (instagram.com/ververa)
Фото прокомментировали в сети:
"Обалдеть! Я так понимаю это сестры и мамочка, такие клевые".
"Три поколения невероятных красавиц".
"Мамуля супер, красотка".
"Династия".
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Кстати, дочь Веры Брежневой поразила сходством со "звездной" мамой.
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