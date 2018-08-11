Дмитрий Комаров для съемок программы запихнул видеооператора в багажник (видео)

Телеведущий рассказал и показал подписчикам, как проходят съемки очередного сезона "Мир наизнанку"
Дмитрий Комаров – известный украинский телеведущий – не только рассказал, но и показал своим подписчикам, как проходят съемки очередного сезона телепередачи "Мир наизнанку". На своей странице в Instagram ведущий опубликовал несколько видео, которые лаконично подписал "Будни оператора".
На кадрах видно, как Александр Дмитриев, оператор программы, без страховки ведет съемку сидя в багажнике впередиидущего автомобиля. Кроме того, он умудряется без рации, при помощи знаков, донести до ведущего, что тот должен сделать.
Видео: Как снимают телепередачу "Мир наизнанку" (instagram.com/komarovmir)
Этот пост сразу собрал множество лайков и комментариев, в которых участливые любители передачи сочувствовали оператору: "Берегите Сашу", "Не удивительно, что у него вечно травмы какие-то!", "Саша, мы смотрим ''Мир наизнанку" твоими глазами! Спасибо!", "Как это опасно! Берегите операторов", "Дима, вы и Александр отличная команда. Результат получается великолепный. Хорошо, когда рядом есть человек, понимающий тебя с полуслова", "Не потеряете Сашеньку".
Кстати, Дмитрий Комаров недавно восхитил фанов интересным ретро-фото с сестрой. А еще телеведущий поделился подробностями о сложностях в путешествиях.
Напомним, что Комаров также посочувствовал киевлянам в связи с последствиями непогоды в столице.
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Видео: video.rbc.ua