Доброе дело: Олег Винник встретился с прикованной к коляске звездой Прикарпатья (видео)

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Певец подарил девушке цветы

Украинский популярный певец Олег Винник встретился со своей поклонницей из Ивано-Франковска, которая прикована к инвалидному креслу. Об этом сообщает ZiK.

Девушка, ради которой Олег Винник специально приехал в Ивано-Франковск уже 17 лет прикована к инвалидному креслу. Встречу для нее организовала подруга.

Лилии Юрка из села Тяпче Долинского района Ивано-Франковской области всего 23 года. Но 17 лет из них она прикована к инвалидному креслу из-за тяжелой болезни, которая не позволяет девушке чувствовать свое тело.

Лилия – очень сильная личность. Несмотря на тяжелый недуг, она нашла в себе силы помогать другим людям и заниматься благотворительностью. Лилия Юрка – певица, она организовывает бесплатные концерты для детей-инвалидов и онкобольных детей. Ее очень хорошо знают в Ивано-Франковске.

Однажды после концерта Лилии позвонила подруга и пригласила на конференцию, которая оказалась встречей с кумиром девушки – Олегом Винником. Встретиться с любимым певцом - это была мечта молодой певицы и она думала, что неосуществимая.

Но Олег Винник приехал в Ивано-Франковск ради этой встречи и подарил девушке цветы. Он расспросил Лилию о ее творчестве и пошутил, что некоторые украинские звезды не могут собрать такие залы, которые собирает молодая прикарпатская певица. Певец был поражен силой духа девушки и сказал, что именно такие люди вдохновляют многих людей на благотворительность.

Видео: YouTube/Добрий ZIK

Кстати, Олега Винника обвинили в плагиате за "Нино".

Что вы не знали о любимце страны