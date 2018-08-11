"Доминиканские развлечения": как Олег Винник проводит отпуск (фото, видео)

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Певец показал экстремальное видео

Популярный украинский певец Олег Винник показал, как проводит свой отпуск в Доминиканской республике. Фото и видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Любимец украинской публики Олег Винник, который отпраздновал свой юбилей в Доминикане, опубликовал видео, в котором показал, как развлекается поездкой по пыльным дорогам на квадрацикле.

Ради этого экстремального развлечения, артист покинул пляж и теплый бассейн. После диких поездок, Винник отправился исследовать пещеры, где окунулся в озеро.

"Бомбастически, сильно пахнет бензином и пыли полный нос", - поделился артист своими впечатлениями.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Авг 2018 в 1:03 PDT

После возвращения, оставив железного коня, Олег Винник прямо в одежде побежал купаться в теплом океане.

Также он опубликовал фотографии, на которых видно, как проходят Доминиканские каникулы у любимого певца Украины.

"Отпуск нужно проводить так, чтобы после него остались хорошие воспоминания", - так подписаны снимки.

Скриншот фото (instagram.com/olegg.vynnyk)

Фотографии своей супруги Олег Винник не публикует, так как категорически против того, чтобы афишировать личную жизнь.

"Показывать на всю страну свою личную жизнь - это банально и не нужно. Мне кажется, важнее услышать человека на сцене, понять, что он пытается донести", - отметил Винник.

Поклонники Олега Винника благодарят артиста за позитивные эмоции и просят публиковать больше фотографий и видео с отдыха.

Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)

Кстати, ранее мы писали о том, во сколько обошелся Виннику отдых в Доминикане.

По некоторым данным, отдых в Доминиканской республике стартует от 260 тыс. грн за неделю.

Также мы сообщали, что Олег Винник признался в своих слабостях.

Видео: РБК-Украина