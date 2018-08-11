"Доминиканские развлечения": как Олег Винник проводит отпуск (фото, видео)

Певец показал экстремальное видео
Популярный украинский певец Олег Винник показал, как проводит свой отпуск в Доминиканской республике. Фото и видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.
Любимец украинской публики Олег Винник, который отпраздновал свой юбилей в Доминикане, опубликовал видео, в котором показал, как развлекается поездкой по пыльным дорогам на квадрацикле.
Ради этого экстремального развлечения, артист покинул пляж и теплый бассейн. После диких поездок, Винник отправился исследовать пещеры, где окунулся в озеро.
"Бомбастически, сильно пахнет бензином и пыли полный нос", - поделился артист своими впечатлениями.
После возвращения, оставив железного коня, Олег Винник прямо в одежде побежал купаться в теплом океане.
Также он опубликовал фотографии, на которых видно, как проходят Доминиканские каникулы у любимого певца Украины.
"Отпуск нужно проводить так, чтобы после него остались хорошие воспоминания", - так подписаны снимки.
Скриншот фото (instagram.com/olegg.vynnyk)
Фотографии своей супруги Олег Винник не публикует, так как категорически против того, чтобы афишировать личную жизнь.
"Показывать на всю страну свою личную жизнь - это банально и не нужно. Мне кажется, важнее услышать человека на сцене, понять, что он пытается донести", - отметил Винник.
Поклонники Олега Винника благодарят артиста за позитивные эмоции и просят публиковать больше фотографий и видео с отдыха.
Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)
Кстати, ранее мы писали о том, во сколько обошелся Виннику отдых в Доминикане.
По некоторым данным, отдых в Доминиканской республике стартует от 260 тыс. грн за неделю.
Также мы сообщали, что Олег Винник признался в своих слабостях.
Видео: РБК-Украина