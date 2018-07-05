"Дотянуться до своей мечты": MONATIK рассказал о пути к своему успеху

Украинский певец поделился секретами своей популярности

Популярный украинский певец MONATIK рассказал в своем интервью для издания Elle, как у него получилось стать всемирно известным артистом и получить славу.

Дима Монатик не получал музыкального образования, но у него все равно получается творить и сочинять песни.

На вопрос, как у него это удается, певец ответил: "Я сам не понимаю, как это происходит. Скорее всего, от безумного желания что-то сделать. Это можно сравнить с тренировками: сегодня ты на турнике смог три раза подтянуться, завтра сможешь шесть, а послезавтра — еще больше. Точно так же и с творчеством: главное — постоянно упражняться.

Дима рассказал, что особого рецепта в сочинении песен нет. Его часто спрашивают, как это делать, но оказалось, все намного проще, чем можно подумать.

Фото: Монатик (instagram.com/monatik_official)

"Очень просто: конспектируйте все, что приходит в голову. Не дай бог упустить какую-то рифму — никогда не знаешь, где и в какое время она всплывет в голове. Например, на премии YUNA я представил стихотворение «Моим». Это монолог-откровение почти на пять минут. А написал я его всего за полчаса, пока возвращался со студии домой. Это пришло в голову прямо в машине, я притормозил у обочины дороги и только успевал записывать", - рассказал Монатик.

Также артист поделился рассказом о том, как сочинил любимую многих песню "Кружит": "Года три-четыре назад мы возвращались с концерта, как вдруг у меня возникла фраза: «Эндорфины пошли, фантазия пошлит». Мой телефон сел, а под рукой не было ни ручки, ни бумаги — я попросил телефон у девочки из команды и быстро начал записывать...Я написал большую часть песни и отдал обратно телефон.".

Фото: Монатик (instagram.com/monatik_official)

Певец не умеет спокойно отдыхать и находиться без дела. Для него быть постоянно в движении – такая же привычка, как лентяйничать, рассказал он. И часто артист совмещает отдых с гастролями.

О том, что станет таким известным, боялся даже мечтать. «Мы выступали на улицах Луцка и собирали деньги, как сегодня парни на Крещатике. Однажды моя бабушка сказала: "Ты еще не понимаешь, но ты настоящий артист и должен быть на сцене!". Я несерьезно отнесся к ее словам, хотя в душе, конечно, этого хотел", - сказал Дима.

Также певец добавил, что часто ловит себя на мысли, что невероятно счастлив, поскольку занимается любимым делом. "Просто в один момент в голове происходит щелчок: ты осознаешь, что жизнь одна, и надо хотя бы попробовать дотянуться до своей мечты. Иначе остаток жизни будешь корить себя, что не попробовал. Нужно строить мосты, а не границы к мечте", - рассказал в интервью артист.

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