"Дожали пацана": жених MamaRika поделился, как делал предложение певице

Возлюбленный украинской артистки MamaRika разоткровенничался о помолвке

Звезда КВН Сергей Середа, который является избранником украинской певицы MamaRika, поделился в интервью Кате Осадчей для ее программы "Світське життя", как сделал предложение девушке.

"Дожали пацана. Я сидел в гараже месяц без еды и воды, прикованный к стулу...", - пошутил Сергей, а затем признался, что обручальное кольцо у него лежало три месяца:

"Кольцо у меня лежало месяца три. И было очень весело, когда мы сидим и Настя, как всегда, так между прочим: "Витя Оксане тоже сделал предложение". Я такой: "Да ты что? Молодец". А сам сижу и думаю: "Знала бы ты, что кольцо лежит в тумбочке". И я постоянно когда ехал куда-то, на корпоративы, или еще куда, я такой: "Надо забрать с собой, вдруг увидит".

Жених артистки рассказал, что очень тщательно прятал от нее обручальное кольцо. Он заказывал его у львовских мастеров и даже угадал с размером.

"Я написал этим ребятам, которые делают обручальные кольца. Я говорю: "Как померить"? Они говорят: "Найдите у нее кольцо и померяйте". Я говорю: "Она не носит колец". Они: "Ну это усложняет задачу". Мы как-то сидели, я так перебирал ее руку, и потом начинаю под мизинец, все пальцы подбирать, ну чтобы хотя бы примерно понимать", - вспомнил Середа.

По словам исполнительницы, она ничего не подозревала. В тот день Настя (MamaRika) приехала домой, позвонила любимому Сергею Середе и попросила его спуститься, чтобы помочь ей занести вещи.

"Он очень долго мешкался, открываю дверь, а у меня там абсолютная сказка. У меня выложена свечами дорожка через всю квартиру, не знаю сколько свечей было, несколько сотен, он говорит, что сжег себе палец, пока их зажигал. Мой мозг не подавал никаких сигналов. Я говорю: "Что случилось? Почему свечи? У нас какая-то дата?" Я разворачиваюсь, чувак стоит на колене, у меня слезы", - рассказала певица.

Свадьбу пара хочет отметить на острове, где они будут вдвоем. Возможно, это будет Бали или Шри-Ланка.

"Хотя я не выпиваю, но я решила, что в этот день я выпью, возможно даже напьюсь, это будет какое-то секси, коротенькое белое платье на пляже, голые босые ноги", - поделилась MamaRika.

Напомним, ранее мы писали, что популярная украинская певица выходит замуж за звезду КВНа.