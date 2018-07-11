Drama Queen: Маша Ефросинина поразила поклонников фото в соблазнительном наряде

Ефросинина примерила наряд от известного украинского дизайнера
Украинская телеведущая Маша Ефросинина приятно удивила своих instagram-подписчиков неожиданным образом. Так, украинская ведущая опубликовала фото, на котором позирует в очень женственном и соблазнительном наряде – черном платье в белый горошек с прозрачной накидкой. Также блогер Ефросинина кокетливо показала оголенную ножку. Необычный "секси-эффект" добавляет также красная подсветка примерочной, в которой был сделан снимок.
При этом даже сама ведущая признается, что подобные фото – не совсем ее стиль. Ведь Ефросинину подписчики привыкли видеть сдержанной и достаточно серьезной леди.
Отметим, что фото было сделано в шоу-руме известного украинского дизайнера Ивана Фролова.
"Вот я вообще не drama queen, если честно... Но стоит мне зайти в шоу рум Фролова… #понеслась", - подписала снимок в черно-красных тонах Маша Ефросинина.
Откровенная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Кстати, эту историю также дополнил и сам дизайнер Фролов, опубликовав на своей страничке фото с Машей.
Маша Ефросинина и Иван Фролов (фото: instagram.com/ivfrolov)
Подписчики телеведущей пришли в восторг от ее новой фото-истории. Многие отметили, что Маша смотрится шикарно.
"Маша, какая вы красотка", - пишет yanadiana02ts.
"Красивенная какая", - отмечает zhuk.elena0903.
"Маша, вы потрясающая", - восхищается s_h_e_r_r_y1987.
Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась очень милым семейным фото. Телеведущая показала свою старшую дочь Нану и младшего сына Александра.
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