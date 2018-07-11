Drama Queen: Маша Ефросинина поразила поклонников фото в соблазнительном наряде

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина примерила наряд от известного украинского дизайнера

Украинская телеведущая Маша Ефросинина приятно удивила своих instagram-подписчиков неожиданным образом. Так, украинская ведущая опубликовала фото, на котором позирует в очень женственном и соблазнительном наряде – черном платье в белый горошек с прозрачной накидкой. Также блогер Ефросинина кокетливо показала оголенную ножку. Необычный "секси-эффект" добавляет также красная подсветка примерочной, в которой был сделан снимок.

При этом даже сама ведущая признается, что подобные фото – не совсем ее стиль. Ведь Ефросинину подписчики привыкли видеть сдержанной и достаточно серьезной леди.

Отметим, что фото было сделано в шоу-руме известного украинского дизайнера Ивана Фролова.

"Вот я вообще не drama queen, если честно... Но стоит мне зайти в шоу рум Фролова… #понеслась", - подписала снимок в черно-красных тонах Маша Ефросинина.

Откровенная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Кстати, эту историю также дополнил и сам дизайнер Фролов, опубликовав на своей страничке фото с Машей.

Маша Ефросинина и Иван Фролов (фото: instagram.com/ivfrolov)

Подписчики телеведущей пришли в восторг от ее новой фото-истории. Многие отметили, что Маша смотрится шикарно.

"Маша, какая вы красотка", - пишет yanadiana02ts.

"Красивенная какая", - отмечает zhuk.elena0903.

"Маша, вы потрясающая", - восхищается s_h_e_r_r_y1987.

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась очень милым семейным фото. Телеведущая показала свою старшую дочь Нану и младшего сына Александра.

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