"Дружба навсегда": Ирина Билык опубликовала фото с отдыха в компании экс-супруга и подруги

Фото: Ирина Билык (facebook/VIVA)

Певица осталась довольна отдыхом

Знаменитая украинская певица Ирина Билык поделилась в социальной сети фотоснимками с отдыха. На фото она запечатлена в лесу в компании экс-супруга Димы Коляденко и певицы, с которой она дружит – Натальи Могилевской, также певица запостила фото с младшим сыном. Фото были опубликовано на Instagram-страничке звезды.

К сожалению, подпись к фото, где она в компании своих звездных друзей очень лаконичная, Билык назвала фото "лес" и кратко прокомментировала его: "Как же хорошо дружить и радоваться жизни!!!". Судя по подписи и хэшттегам "дружбанавсегда", "отдыхатьнеработать" "жизньпрекрасна", Ирина осталась довольна и приятной компанией друзей и отдыхом.

Скриншот публикации Ирины Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Также было опубликовано отдельное фото в паре с эпатажным бывшим мужем Ирины – шоуменом Коляденко. В кадре Дима позирует со спелым арбузом и трогательно обнимается с экс-супругой.

Фото: Ирина Билык с Димой Коляденко на отдыхе (instagram.com/bilyk_iryna)

Фото было названо " Арбузное настроение в конце лета! А какой ваш любимый фрукт(ягода)?". Пользователи не заставили себя долго ждать и засыпали комментарии ответами с вариантами любимых фруктов.

Скриншот комментариев к фото Ирины Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Под фото, где Ирина сфотографирована с младшим сыном, фотографиями которого она ранее покорила сеть, пользователи отметили, что Табриз просто "копия папы" и поинтересовались, почему она не показывает фолловерам старшего сына, на что певица ответила, что он все время путешествует с любимой девушкой, и добавила: "любовь, понимаете".

Фото Ирина Билык с младшим сыном Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Скриншот комментариев к фото Ирины Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Кстати, Ирина Билык обзавелась квартирой в Одессе, а ранее певица дала новую энергию своему старому хиту.

Видео: РБК-Украина