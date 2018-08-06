"Души не чает": у Стаса Пьехи роман с молодой украинкой

Фото: Стас Пьеха с возлюбленной (Коллаж РБК-Украина)

Девушка по профессии режиссер

У российского эстрадного певца Стаса Пьехи роман с 28-летней киевлянкой Елизаветой Клюзко. Об этом сообщает "СтарХит".

Как сообщают в окружении артиста, с Клюзко Стас Пьеха знаком давно, а вот отношения завязались осенью 2017 года. Елизавета Клюзко по профессии режиссер и со Стасом они вместе работали над созданием клипа "Листы календаря".

"Они знакомы давно. Но настоящие чувства вспыхнули только год назад. Лиза – режиссер, окончила Национальный университет театра, кино и телевидения в столице Украины. Она разносторонняя, милая и скромная. Сочетание этих качеств и подкупило Пьеху. Кстати, его сестра Эрика души не чает в Клюзко, относится как к родной! Взаимопонимание у них на высшем уровне", - сообщили друзья из окружения певца.

Известно, что пара провела совместный отпуск в Таиланде этой зимой. Елизавета рассказывала, что они спали, ели и улыбались.

Стас Пьеха не афиширует свою личную жизнь и в социальных сетях нет фотографий с возлюбленной. Как утверждают источники, они договорились не добавлять друг друга в подписчики, не лайкать посты и не оставлять комментарии.

Ранее артист уже был женат. Его супругой стала российская модель и диджей Наталья Горчакова. Свадьба состоялась осенью 2014 года в строжайшей тайне.

От Горчаковой у Пьехи есть общий ребенок – сын Петр, которому на момент их официальной регистрации брака, уже исполнилось 7 месяцев. Через несколько лет супруги расстались, так как Стас Пьеха не мог совмещать семейные обязанности и творческие планы.

Кстати, мы писали о том, что Стас Пьеха опубликовал фотографии своего подросшего сына.

А также, что российский певец Влад Топалов сделал предложение украинской ведущей Регине Тодоренко.

Видео: РБК-Украина