"Две капли воды": фанаты DZIDZIO нашли его двойника (фото)

Фото: DZIDZIO (РБК-Украина)

Поклонники артистка считают, что Михаил Хома очень похож на свою маму

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома недавно опубликовал совместный снимок с мамой. В социальной сети Instagram поклонники по-разному прокомментировали снимок, однако преимущественное большинство фанатов обнаружили невероятное сходство сына с матерью.

Как известно, певец Дзидзьо, менее известный как Михаил Хома, имеет прекрасные отношения со своей мамой. Галина Яновна поддерживает своего сына и частенько делает для него сюрпризы. Теперь же мама Дзидьзо решила поддержать талантливого сына на съемках новой киноленты. В СМИ предполагают, что Галина Яновна дебютирует как актриса. Об этом рассказал сам певец.

"Моя мамуля. Прилетела из Португалии на съемки супер фильма",– написал он.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/dzidzio

К заметке Дзидзьо добавил милое фото, на котором они с мамой счастливо смотрят в камеру.

Фото: (instagram.com/ dzidzio)

В комментариях поклонники творчества певца обнаружили невероятное сходство артиста с мамой.

"Вы так похожи, две капли воды. Такие солнечные лица", " Глаза мамины. Улыбка мамина. Но борода не мамина", " Похожие! молодчага!", "Ой какая красивая", "Это ж нужно быть такой копией!!!", "Здоровья мамочке!!", "Похожи капец", "Такие похожие)))) Класс!!!", "Дзидзь ты очень похож на маму", — пишут пользователи сети под снимком.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/ dzidzio

Напомним, что уже в октябре украинцы увидят новый фильм мегапопулярного DZIDZIO.

Ранее сообщалось, что "Бог" голосом DZIDZIO призвал не нарушать ПДД.

До этого DZIDZIO впервые показал поклонникам свою маму.

Видео: (video.rbc.ua)