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Две недели отношений: известная певица выходит замуж за нового парня

STYLERЗвёзды        12.06.2018 - 21:28
Фото: pixabay.com/Olessya
Фото: pixabay.com/Olessya

Исполнительница и ее избранник вместе всего пару недель

Известная американская певица Ариана Гранде, на концерте которой в 2017 году произошел теракт, выходит замуж. 24-летня исполнительница собралась обменяться кольцами с ведущим популярного шоу Saturday Night Live, комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает People со ссылкой на друзей пары.

Инсайдеры сообщили, что пара объявила о помолвке спустя две недели после начала отношений, причем жениться они не спешат.

Скриншот поста (instagram.com/arianagrande)

Скриншот поста (instagram.com/arianagrande)

Скриншот поста (instagram.com/petedavidson)

Ариана и Пит познакомились в 2016 году на шоу Saturday Night Live, где певица была приглашенной гостьей. Романтические отношения, по данным издания, у Арианы и Пита завязались в конце мая этого года.

"Это просто невероятно, я словно выиграл в лотерею!" – сказал 24-летний Дэвидсон друзьям об отношениях с Гранде.

Стоит отметить, что за несколько дней до начала отношений Арианы и Пита, звезда рассталась с Маком Миллером, с которым певица была в отношениях два года.

Видео: Beauty and the Beast (YouTube/DisneyMusicVEVO)

Напомним, 22 мая 2017 года на концерте Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв. Звезда прокомментировала теракт. В результате теракта пострадало 59 человек, 19 погибли.

Кстати, Ирина Билык поделилась планами на предстоящую свадьбу.

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Теги: свадьба, певица, предложение руки и сердца
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